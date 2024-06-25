Райя об 1:0 с Албанией: «Испания доминировала, это оставило приятное послевкусие. Мы знали, что это непростой соперник, они боролись за выживание»

Давид Райя высказался о победе Испании над Албанией (1:0) на Евро-2024.

«Это было выдающееся выступление для всех, кто принимал участие. Мы точно знали, что непростой соперник, они боролись за выживание.

Мы доминировали в матче, это оставило приятное послевкусие, мы счастливы, что выиграли еще один матч. Когда мы забили, мы немного их подкосили, но мы на 100% знали, что они будут атаковать нас еще сильнее.

Игра стала немного разорванной, и тогда они создали несколько моментов. Я рад, что сыграл, но самое главное, что помог команде выиграть еще три очка», – сказал вратарь сборной .

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?