Райя об 1:0 с Албанией: «Испания доминировала, это оставило приятное послевкусие. Мы знали, что это непростой соперник, они боролись за выживание»
Давид Райя высказался о победе Испании над Албанией (1:0) на Евро-2024.
«Это было выдающееся выступление для всех, кто принимал участие. Мы точно знали, что Албания непростой соперник, они боролись за выживание.
Мы доминировали в матче, это оставило приятное послевкусие, мы счастливы, что выиграли еще один матч. Когда мы забили, мы немного их подкосили, но мы на 100% знали, что они будут атаковать нас еще сильнее.
Игра стала немного разорванной, и тогда они создали несколько моментов. Я рад, что сыграл, но самое главное, что помог команде выиграть еще три очка», – сказал вратарь сборной Испании.
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