Ферран об 1:0 с Албанией: «Испания играет феноменально, впереди большой путь. Каждый в команде готов выйти в основе, мы сплоченная семья»

Ферран Торрес высказался после победы Испании над Албанией (1:0) на Евро-2024.

Команда по руководством Луиса де ла Фуэнте обыграла сборную (1:0) и вышла в 1/8 финала чемпионата Европы.

«У нас впереди большой путь, мы играем феноменально. Мы сплоченная семья. Особенность этой команды в том, что каждый готов играть в основном составе.

Игроки, выходящие со скамейки запасных, также очень важны, потому что в конце игр забивается много голов. Я хочу усложнить задачу [выбора игроков] тренеру.

Когда я надеваю футболку сборной Испании, я чувствую, что играю для всех, для своей семьи и людей вокруг, которые меня поддерживают. Я горжусь тем, что ношу эту футболку», – сказал полузащитник сборной и «Барселоны» .

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