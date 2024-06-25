Де ла Фуэнте после 1:0 с Албанией: «Испания готова к 1/8 финала ментально. Не придаем значения тому, что мы фавориты – 16 лучших команд Европы сыграют в следующем раунде»

Теги Барселона Реал Сосьедад Ла Лига Сборная Испании по футболу Сборная Албании по футболу Алекс Ремиро Луис де ла Фуэнте Фермин Лопес Футбол

Луис де ла Фуэнте дал комментарий после победы над Албанией (1:0) на Евро-2024.

Сборная Испании обыграла албанскую команду (1:0) в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы. 

«Мы все вольны мечтать, и мы первые, кто мечтает, но мы должны стоять на земле твердо. Каждая игра очень напряженная, и то, что мы сделали, очень сложно – выиграть все игры и провести три сухих матча. Мы должны сохранять холодную голову.

Нам, вероятно, нужно подождать до среды, чтобы узнать, с кем мы встретимся в 1/8 финала, но мы будем готовы ментально. В следующем раунде сыграют 16 лучших команд Европы, поэтому я не придаю значения тому, что мы фавориты.

В один прекрасный день вы можете быть на вершине, а в следующий – оказаться никем. Давайте не будем оказывать дополнительное давление на игроков.

Прежде всего, мы хотели победить сегодня. Остался только один игрок, который не играл – Алекс Ремиро. Я действительно рад, что такие молодые игроки, как Фермин Лопес, получили этот опыт и смогли провести игру с такой интенсивностью

У нас есть фраза, которую мы произносим в раздевалке после каждой игры: сначала мы благодарим всех за работу, но потом говорим о том, что можно улучшить завтра. Я могу совершенствоваться – я первый, кто может совершенствоваться, – и это относится ко всем игрокам и персоналу», – сказал главный тренер сборной Испании.

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5 комментариев
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В один прекрасный день вы можете быть на вершине, а в следующий – оказаться никем.

Не падал - тот не поднимался, кто не какал - тот не подтирался.

Луис Де ла Стэтхем
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Пока вчера на поле не вышел 16ти летний Ямаль, Испания напоминала Барселону под руководством Кумана. Ни какого Ольмо покупать не нужно. Только Нико.
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Ответ Дмитрий
Вылетят от Италов, по классике.
они могут встретиться только в финале)
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Ответ Дмитрий
Вылетят от Италов, по классике.
Повозив её мордой о газон как обычно)
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