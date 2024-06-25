Де ла Фуэнте после 1:0 с Албанией: «Испания готова к 1/8 финала ментально. Не придаем значения тому, что мы фавориты – 16 лучших команд Европы сыграют в следующем раунде»

Луис де ла Фуэнте дал комментарий после победы над Албанией (1:0) на Евро-2024.

обыграла албанскую команду (1:0) в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы.

«Мы все вольны мечтать, и мы первые, кто мечтает, но мы должны стоять на земле твердо. Каждая игра очень напряженная, и то, что мы сделали, очень сложно – выиграть все игры и провести три сухих матча. Мы должны сохранять холодную голову.

Нам, вероятно, нужно подождать до среды, чтобы узнать, с кем мы встретимся в 1/8 финала, но мы будем готовы ментально. В следующем раунде сыграют 16 лучших команд Европы, поэтому я не придаю значения тому, что мы фавориты.

В один прекрасный день вы можете быть на вершине, а в следующий – оказаться никем. Давайте не будем оказывать дополнительное давление на игроков.

Прежде всего, мы хотели победить сегодня. Остался только один игрок, который не играл – . Я действительно рад, что такие молодые игроки, как , получили этот опыт и смогли провести игру с такой интенсивностью

У нас есть фраза, которую мы произносим в раздевалке после каждой игры: сначала мы благодарим всех за работу, но потом говорим о том, что можно улучшить завтра. Я могу совершенствоваться – я первый, кто может совершенствоваться, – и это относится ко всем игрокам и персоналу», – сказал главный тренер сборной Испании.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?