Куман о Евро-2024: «Этот чемпионат хорош, не было ни одного матча, который бы мне не понравился. 9 из 10, что я видел, развлекли меня»

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Роналд Куман поделился ожиданиями от матча с Австрией на Евро-2024.

Завтра сборная Нидерландов сыграет с австрийцами в 3-м туре группы D.

«За каждым матчем Австрии интересно наблюдать.

По-моему, этот чемпионат Европы очень хорош. Не только из-за поддержки, которую мы получаем. Но девять из десяти матчей, которые я видел, меня развлекли. В этом заслуга таких команд, как Австрия.

Меня также впечатляет Швейцария, особенно вчера вечером против Германии. Но и Испания, конечно, – страна, которая играет в великолепный и красивый футбол.

Не было ни одного матча, который бы мне не понравился. Есть так много хороших, сильных команд, и мы одна из них», – заявил главный тренер сборной Нидерландов.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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3 комментария
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1 это матч Англии
+10
0
+10
Ответ vtsch4svws
1 это матч Англии
А на своём матче с Францией, видимо, спал
+5
0
+5
Ответ Жирный Лукаку
А на своём матче с Францией, видимо, спал
Смотрел другой матч
+1
0
+1
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