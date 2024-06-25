Куман о Евро-2024: «Этот чемпионат хорош, не было ни одного матча, который бы мне не понравился. 9 из 10, что я видел, развлекли меня»
Роналд Куман поделился ожиданиями от матча с Австрией на Евро-2024.
Завтра сборная Нидерландов сыграет с австрийцами в 3-м туре группы D.
«За каждым матчем Австрии интересно наблюдать.
По-моему, этот чемпионат Европы очень хорош. Не только из-за поддержки, которую мы получаем. Но девять из десяти матчей, которые я видел, меня развлекли. В этом заслуга таких команд, как Австрия.
Меня также впечатляет Швейцария, особенно вчера вечером против Германии. Но и Испания, конечно, – страна, которая играет в великолепный и красивый футбол.
Не было ни одного матча, который бы мне не понравился. Есть так много хороших, сильных команд, и мы одна из них», – заявил главный тренер сборной Нидерландов.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?