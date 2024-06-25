Сильвиньо о 4-м месте Албании в группе: «Горжусь своими игроками. Дали бой трем отличным сборным»

Теги Силвиньо Сборная Италии по футболу Сборная Испании по футболу Сборная Хорватии по футболу Сборная Албании по футболу Евро-2024 Футбол

Силвиньо оценил 4-е место сборной Албании на групповом этапе Евро-2024.

Главный тренер албанцев высказался после матча с Испанией (0:1).

«Я горжусь своими игроками и страной. Мы участвуем в этом турнире всего во второй раз. Нам удалось дать бой трем отличным сборным.

Испания – невероятно сильная команда с техничными игроками в центре и быстрыми на флангах, которые могут создать вам очень много проблем. В последние годы мы не видели у испанцев такой игры. Они очень подкованы тактически и по-настоящему быстры, а также очень хорошо защищаются при переходах. Это мощная команда и кандидаты на то, чтобы выиграть все.

Я лишился многих часов сна, думая об этом турнире, но мы соревновались на высоком уровне, и страна должна нами гордиться. Надо привыкнуть выступать на турнирах подобного уровня», – сказал Силвиньо.

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1 комментарий
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Дали бой трём отличным сборным и громче всех кричали "убей серба". Турнир прошел не зря
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