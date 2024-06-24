Бабаев о трансферах клубов РПЛ: «Мне кажется не очень рациональным платить безумные деньги за легионеров, у которых будет исключительно финансовая мотивация»

Гендиректор ЦСКА высказался о трансферах иностранных игроков в Мир РПЛ.

«Мне кажется не очень рациональным платить безумные деньги за приезд легионеров, у которых будет исключительно финансовая мотивация.

Если раньше эта мотивация была связана с участием в еврокубках и возможностью в дальнейшем перейти в большие европейские клубы, показав себя на международной арене, то сейчас это исключительно деньги», – сказал на пресс-конференции.

Бабаев о деньгах клубов: «Когда есть многомиллиардная поддержка госкорпораций, многие задачи решать проще. Но это не означает, что ЦСКА не будет пытаться навязать борьбу»

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