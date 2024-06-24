Бабаев о трансферах клубов РПЛ: «Мне кажется не очень рациональным платить безумные деньги за легионеров, у которых будет исключительно финансовая мотивация»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Роман Бабаев деньги Футбол

Гендиректор ЦСКА высказался о трансферах иностранных игроков в Мир РПЛ.

«Мне кажется не очень рациональным платить безумные деньги за приезд легионеров, у которых будет исключительно финансовая мотивация.

Если раньше эта мотивация была связана с участием в еврокубках и возможностью в дальнейшем перейти в большие европейские клубы, показав себя на международной арене, то сейчас это исключительно деньги», – сказал Роман Бабаев на пресс-конференции.

Бабаев о деньгах клубов: «Когда есть многомиллиардная поддержка госкорпораций, многие задачи решать проще. Но это не означает, что ЦСКА не будет пытаться навязать борьбу»

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26 комментариев
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Чем это разительно отличается от того, чтобы платить безумные деньги нелегионерам ради их финансовой заинтересованности?
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Ответ igor.igorev
В сравнение с Мукунками наши получают значительно меньше. А уровень игры абсолютно одинаковый.
Ваши может да.
Но все российские футболисты, у которых уровень даже не дотягивает до легионеров (под которыми они, кстати, и сидят на лавке) получают сравнимые деньги или выше просто из-за паспорт и лимита.
Вон тот же Антоша Миранчук внезапно звездой стал. Денег требует.
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А не расточительно платить зарплату Гендиректору, который ничего не делает для клуба?
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Да, лучше платить безумные деньги за паспортистов, у которых вообще нет мотивации 👍
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Ответ Александр Васильев
Поэтому ты везёшь Сашу Зделара и Гайча с Гайчем?)) ну, каждому своё
Зделар приехал за 500 тысяч евро, Милан вообще приехал свободным агентом.
Адольфо тот еще провал, но его покупали когда еще были Еврокубки.

В то же время Зенит, за который вы болеете, покупаете бразильцев явно не за такие суммы )
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А какая у легионера должна быть еще мотивация, если мы без еврокубков? Естественно, что поедут к нам второсортные легионеры из европейских чемпионатов на заработки, либо бразильцы на которых не пал ни чей интерес, но кто горит желанием уехать и подзаработать.
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сейчас вообще смысла нет в дорогих иностранцах. Надо свой футбол развивать
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Ну ЦСКА же продолжает покупать легионеров,только не высокого уровня,не дорогих,но даже не дорогим игрокам важны деньги.
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Да как бы и раньше переход легионеров в Европу был редким событием)
Футболисты как играли за деньги, так и сейчас продолжают ездить исключительно на заработки
Бабаев имеет ввиду, что сейчас у клубов нет денег из Европы, поэтому и маркетинг не нужен
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Ответ Гусеконь
сейчас вообще смысла нет в дорогих иностранцах. Надо свой футбол развивать
и много вы развили?)
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Ответ Артём Амирджанян
Лучше еще пару лет никого не покупать и сидеть на 6 месте, так?
Лысому уральскому физруку было бесполезно что-то покупать. Он бы и с Месси занял 6 место. Начал бы его учить играть левым защитником.
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ну как бы, платить любые деньги за алжирских юниоров тоже не очень то рационально...
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Только они за это мотивацию выигрывают чемпионат.
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Меньше денег, в голове началось прояснение, один вопрос надолго ли
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Базу пытается выдать
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У любого легионера,финансовая мотивация,всегда была на первом месте.Так было,есть и будет.
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Госденег, денег госкорпораций не должно быть в футболе.
И тогда - делайте, что хотите. Продолжайте набирать сюда кого попало и любуйтесь ими.
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