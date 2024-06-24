Бабаев о трансферах клубов РПЛ: «Мне кажется не очень рациональным платить безумные деньги за легионеров, у которых будет исключительно финансовая мотивация»
Гендиректор ЦСКА высказался о трансферах иностранных игроков в Мир РПЛ.
«Мне кажется не очень рациональным платить безумные деньги за приезд легионеров, у которых будет исключительно финансовая мотивация.
Если раньше эта мотивация была связана с участием в еврокубках и возможностью в дальнейшем перейти в большие европейские клубы, показав себя на международной арене, то сейчас это исключительно деньги», – сказал Роман Бабаев на пресс-конференции.
Бабаев о деньгах клубов: «Когда есть многомиллиардная поддержка госкорпораций, многие задачи решать проще. Но это не означает, что ЦСКА не будет пытаться навязать борьбу»
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Но все российские футболисты, у которых уровень даже не дотягивает до легионеров (под которыми они, кстати, и сидят на лавке) получают сравнимые деньги или выше просто из-за паспорт и лимита.
Вон тот же Антоша Миранчук внезапно звездой стал. Денег требует.
Адольфо тот еще провал, но его покупали когда еще были Еврокубки.
В то же время Зенит, за который вы болеете, покупаете бразильцев явно не за такие суммы )
Футболисты как играли за деньги, так и сейчас продолжают ездить исключительно на заработки
Бабаев имеет ввиду, что сейчас у клубов нет денег из Европы, поэтому и маркетинг не нужен
И тогда - делайте, что хотите. Продолжайте набирать сюда кого попало и любуйтесь ими.