Нойер установил рекорд по матчам на Евро среди вратарей – 18. Только у Роналду, Пепе и Моутинью больше игр

Мануэль Нойер установил новый рекорд среди вратарей по матчам на Евро.

Голкипер сборной Германии включен в стартовый состав на матч заключительного тура группового этапа Евро-2024 против . Эта игра стала для 18-й в составе немецкой сборной на чемпионатах Европы.

Таким образом, Нойер обошел итальянца по играм на Евро и стал новым рекордсменом среди вратарей.

В общем зачете матчей на Евро немецкий голкипер сравнялся с и . Больше матчей на чемпионатах Европы провели лишь 3 игрока – Криштиану Роналду (27), Пепе (21) и Жоау Моутинью (19).

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?