Нойер установил рекорд по матчам на Евро среди вратарей – 18. Только у Роналду, Пепе и Моутинью больше игр

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Мануэль Нойер установил новый рекорд среди вратарей по матчам на Евро.

Голкипер сборной Германии включен в стартовый состав на матч заключительного тура группового этапа Евро-2024 против Швейцарии. Эта игра стала для Нойера 18-й в составе немецкой сборной на чемпионатах Европы.

Таким образом, Нойер обошел итальянца Джанлуиджи Буффона по играм на Евро и стал новым рекордсменом среди вратарей.

В общем зачете матчей на Евро немецкий голкипер сравнялся с Леонардо Бонуччи и Бастианом Швайнштайгером. Больше матчей на чемпионатах Европы провели лишь 3 игрока – Криштиану Роналду (27), Пепе (21) и Жоау Моутинью (19).

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

12 комментариев
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Сам Лямаль в свои 16 лет это увидел.
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Это вознаграждение Ману Нойеру за его усердие,за то как он преодолел тяжелейшую травму
+11
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Кажется, что успешность сборной влияет на эту статистику сильнее, чем стойкость игрока. За 3 чемпионата (это 8 лет), можно набрать 21 матч в успешной сборной. :)
+6
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Ответ Hella black
Это вознаграждение Ману Нойеру за его усердие,за то как он преодолел тяжелейшую травму
Лыжные боги благоволят ему!
+6
-2
+4
Вы вообще понимаете, насколько Моутиньо крут?
Вот честно, я помню, как он, в 18 лет, бегал в финале КУЕФА, против ЦСКА. И играл он неплохо, особенно для практически вчерашнего дебютанта, но честно говоря он переплюнул мои ожидания по его карьере.
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Ответ Роман
Сам Лямаль в свои 16 лет это увидел.
через 8 лет у Лямаля может быть больше
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Ответ aellin
Кажется, что успешность сборной влияет на эту статистику сильнее, чем стойкость игрока. За 3 чемпионата (это 8 лет), можно набрать 21 матч в успешной сборной. :)
Таких успешных сборных ещё не существует.
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Нойнер топ, но немного переоцененный вратарь.
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Пеле что тут делает
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