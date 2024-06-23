Нойер установил рекорд по матчам на Евро среди вратарей – 18. Только у Роналду, Пепе и Моутинью больше игр
Мануэль Нойер установил новый рекорд среди вратарей по матчам на Евро.
Голкипер сборной Германии включен в стартовый состав на матч заключительного тура группового этапа Евро-2024 против Швейцарии. Эта игра стала для Нойера 18-й в составе немецкой сборной на чемпионатах Европы.
Таким образом, Нойер обошел итальянца Джанлуиджи Буффона по играм на Евро и стал новым рекордсменом среди вратарей.
В общем зачете матчей на Евро немецкий голкипер сравнялся с Леонардо Бонуччи и Бастианом Швайнштайгером. Больше матчей на чемпионатах Европы провели лишь 3 игрока – Криштиану Роналду (27), Пепе (21) и Жоау Моутинью (19).
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Вот честно, я помню, как он, в 18 лет, бегал в финале КУЕФА, против ЦСКА. И играл он неплохо, особенно для практически вчерашнего дебютанта, но честно говоря он переплюнул мои ожидания по его карьере.