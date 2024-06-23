Давиташвили о матче с Португалией Роналду: «Я не боюсь, будет приятно сыграть против него. Хотим показать, что можем хорошо выступать против таких команд»

Зурико Давиташвили не боится играть против Португалии и Криштиану Роналду.

Сборной Грузии предстоит встретиться с португальцами в заключительном матче группы F на Евро-2024 в среду.

«Будет приятно сыграть против него, но я не боюсь.

Я с нетерпением жду этого, мы хотим показать, что можем хорошо выступать против таких команд», – заявил полузащитник сборной Грузии и «Бордо».

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