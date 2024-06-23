Давиташвили о матче с Португалией Роналду: «Я не боюсь, будет приятно сыграть против него. Хотим показать, что можем хорошо выступать против таких команд»

Теги Бордо Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Грузии по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Д2 Франция Аль-Наср Эр-Рияд Зурико Давиташвили Футбол

Зурико Давиташвили не боится играть против Португалии и Криштиану Роналду.

Сборной Грузии предстоит встретиться с португальцами в заключительном матче группы F на Евро-2024 в среду.

«Будет приятно сыграть против него, но я не боюсь.

Я с нетерпением жду этого, мы хотим показать, что можем хорошо выступать против таких команд», – заявил полузащитник сборной Грузии и «Бордо».

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9 комментариев
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Самые хвастливые на Евро грузины. 0:4 от Португалии об,яснят - не пошла игра. Пробить точно не могут с 8 метров.
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Звезда МЛС уже лишила Грузию плей-офф
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Ответ AlphaBeast
Дриблинг 2 из 3 3 острые передачи 1 из 2 навесы 1 из 1 длинные передачи 1 созданный голевой момент 3 из 4 выигранных борьб за позицию 2 из 3 выигранных воздушных поединков Заработанный фол Заблокированный удар Все заслуженно
Таймкод хоть одного действия, кроме ассиста, принёсшего порткам пользу. Циферки мне неинтересны
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А какой может быть страх в игре против 39 летней звезды? Физика у Рона давно не та, мощь тоже, он чисто на мастерстве и выборе позиции решает, но ни о каком пугающем давлении, как в игре против праймовых версий, речи и не идёт
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Да смысл ему играть против грузии? Там дубль выйдет, основа отдохнет.
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А для кого он пушке в чехле держал?
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Очень необоснованный оптимизм, граничащий с самоуверенностью.
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