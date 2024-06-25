«Витесс» лишен лицензии и потеряет профессиональный статус. У клуба 5 дней на апелляцию

Теги Леонид Слуцкий высшая лига Нидерланды Витесс бизнес Федерация футбола Нидерландов Д2 Нидерланды кризис Футбол

Нидерландский «Витесс» лишен лицензии.

Об этом клуб был уведомлен в понедельник.

Сообщается, что отсутствие банковского счета, бухгалтера-аудитора и невозможность обеспечить баланс бюджета сделали невозможным продление лицензии «Витесса» на сезон-2024/25. Без нее клуб не сможет участвовать в турнирах профессиональных лиг Нидерландов.

У клуба есть пять рабочих дней на то, чтобы подать апелляцию на это решение.

Ранее сообщалось, что Королевский футбольный союз Нидерландов одобрил передачу акций клуба от российского владельца Валерия Ойфа в фонд Vitesse voor Altijd, что должно было позволить избежать потери лицензии. «Витесс» намеревался инициировать поглощение, но им не удалось достичь соглашения с крупнейшим кредитором клуба Коли Пэрри.

По итогам минувшего сезона, после лишения 18 очков из-за нарушения лицензионных требований, «Витесс» занял последнее место и вылетел из Эредивизи.

В период с 2018 по 2019 год главным тренером клуба был российский специалист Леонид Слуцкий.

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19 комментариев
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О, начали предварительное рассмотрение дела Ман Сито о 117 махинациях ?
+58
-8
+50
Эвертон берегись, это только начало рассмотрение дел по Сити.
+24
-3
+21
При Слутском такого не было
+21
-4
+17
Великий фарм-клуб и уникальная жизненная школа для таких легенд Челси как Чарли Мусонда, Лукас Пиазон, Армандо Бройа, Гаэль Какута, Улисес Давила, Данило Пантич, Слободан Райкович, Натан, Мэтт Миазга, Мухтар Али, Льюис Бэйкер, Иззи Браун, Дом Соланке, Джош Макичрен, Матей Делац, Уоллес, Джамал Блэкман, Кристиан Атсу, Масон Моунт. И это далеко не все.
Даже Неманья Матич успел съездить в этот голландский хогвартс в аренду перед трансфером в Бенфику.
+12
0
+12
Ответ Roo91
При Слутском такого не было
слуцкер там только благодаря абрамовичу засветился
+10
-4
+6
Бывший «Витесс» Слуцкого🙁
+9
-4
+5
Фига се... Но такое бывает. Рейнджерс расскажет, каково это. И они вернулись же обратно.
+3
-1
+2
Для Промеса за полгода документы не смогли подготовить, а тут 5 дней на апелляцию. КанешнА.
+2
-2
0
Слуцкий вовремя, конечно, свалил
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Лудогорец сейчас тоже отхватит. А мансити с ПсЖ будут и дальше тратить
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На багаже Слуцкого
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Ответ Roo91
При Слутском такого не было
С него все и началось )
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