«Витесс» лишен лицензии и потеряет профессиональный статус. У клуба 5 дней на апелляцию

Нидерландский «Витесс» лишен лицензии.

Об этом клуб был уведомлен в понедельник.

Сообщается, что отсутствие банковского счета, бухгалтера-аудитора и невозможность обеспечить баланс бюджета сделали невозможным продление лицензии «Витесса» на сезон-2024/25. Без нее клуб не сможет участвовать в турнирах профессиональных лиг Нидерландов.

У клуба есть пять рабочих дней на то, чтобы подать апелляцию на это решение.

Ранее сообщалось, что Королевский футбольный союз Нидерландов одобрил передачу акций клуба от российского владельца Валерия Ойфа в фонд Vitesse voor Altijd, что должно было позволить избежать потери лицензии. «Витесс» намеревался инициировать поглощение, но им не удалось достичь соглашения с крупнейшим кредитором клуба Коли Пэрри.

По итогам минувшего сезона, после лишения 18 очков из-за нарушения лицензионных требований, «Витесс» занял последнее место и вылетел из Эредивизи.

В период с 2018 по 2019 год главным тренером клуба был российский специалист Леонид Слуцкий.

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