«Витесс» лишится лицензии в понедельник. У нидерландского клуба нет банковского счета и бухгалтера

«Витесс» буден лишен лицензии в понедельник.

На прошлой неделе нидерландский клуб пропустил срок подачи документации по сбалансированному бюджету. Позднее «Витесс» представил бюджет, но он не дает достаточных гарантий для полноценного завершения сезона и, следовательно, не соответствует требованиям.

У клуба также до сих пор нет банковского счета и бухгалтера.

Ранее сообщалось, что футбольный союз Нидерландов одобрил передачу акций «Витесса» от российского владельца Валерия Ойфа в фонд Vitesse voor Altijd, что должно было позволить команде избежать потери лицензии. Также бухгалтеры компании BDO отказывались подписывать годовые отчеты, а банк ING намеревался разорвать отношения с клубом из-за связей с россиянами.

«Витесс» намеревался инициировать поглощение, но им не удалось достичь соглашения с крупнейшим кредитором клуба Коли Пэрри. Клуб задолжал американцу более 14 млн евро, но рассчитывал, что тот пойдет на компромисс, так как в случае банкротства он не получит ничего от своих инвестиций.

Таким образом, на собрании лицензионного комитета в понедельник, вероятно, будет принято решение об отзыве действующей лицензии «Витесса». Клуб сможет подать апелляцию, если представит план исправления ситуации и гарантирует наличие банковского счета и бухгалтера в следующем сезоне.

По итогам минувшего сезона, после лишения 18 очков из-за нарушения лицензионных требований, «Витесс» занял последнее место и вылетел из Эредивизи.

Напомним, в период с 2018 по 2019 год главным тренером нидерландского клуба был Леонид Слуцкий.

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