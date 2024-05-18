Одобрена передача акций «Витесса» от российского владельца в специальный фонд. Клуб ищет деньги, чтобы не лишиться лицензии
Акции «Витесс» разрешили передать от российского владельца в специальный фонд.
В апреле Независимый лицензионный комитет Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) лишил «Витесс» 18 очков за то, что клуб не выполнил лицензионные требования.
По данным NOS, футбольный союз одобрил передачу акций «Витесса» от российского владельца Валерия Ойфа в фонд Vitesse voor Altijd, который будет создан позднее. Это должно позволить команде избежать потери лицензии.
Принятие решения об этом отложено до конца следующей недели, чтобы «Витесс» вместе с новыми независимыми инспекторами мог получить одобрение от Министерства экономики и политики в области климата Нидерландов и наладить отношения с банком и бухгалтерской конторой BDO.
Бухгалтеры BDO отказывались подписывать годовые отчеты, а банк ING намеревался разорвать отношения с клубом из-за связей с русскими. Теперь же «Витесс» может попытаться восстановить отношения с банком и сдать годовые отчеты. «Витесс» также ожидает положительное решение от министерства.
Чтобы продолжить выступление на профессиональном уровне, клуб должен найти средства и представить сбалансированный бюджет футбольному союзу Нидерландов до 15 июня. С этой целью запустили несколько инициатив. Например, «Витесс» организовал сбор финансовых средств, в ходе которого от болельщиков уже получено 1,7 миллиона евро. Клуб продолжают поиски потенциальных инвесторов.
В период с 2018 по 2019 год главным тренером «Витесса» был российский тренер Леонид Слуцкий.