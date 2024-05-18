Одобрена передача акций «Витесса» от российского владельца в специальный фонд. Клуб ищет деньги, чтобы не лишиться лицензии

Акции «Витесс» разрешили передать от российского владельца в специальный фонд.

В апреле Независимый лицензионный комитет Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) лишил « » 18 очков за то, что клуб не выполнил лицензионные требования.

По данным NOS, футбольный союз одобрил передачу акций «Витесса» от российского владельца Валерия Ойфа в фонд Vitesse voor Altijd, который будет создан позднее. Это должно позволить команде избежать потери лицензии.

Принятие решения об этом отложено до конца следующей недели, чтобы «Витесс» вместе с новыми независимыми инспекторами мог получить одобрение от Министерства экономики и политики в области климата Нидерландов и наладить отношения с банком и бухгалтерской конторой BDO.

Бухгалтеры BDO отказывались подписывать годовые отчеты, а банк ING намеревался разорвать отношения с клубом из-за связей с русскими. Теперь же «Витесс» может попытаться восстановить отношения с банком и сдать годовые отчеты. «Витесс» также ожидает положительное решение от министерства.

Чтобы продолжить выступление на профессиональном уровне, клуб должен найти средства и представить сбалансированный бюджет футбольному союзу Нидерландов до 15 июня. С этой целью запустили несколько инициатив. Например, «Витесс» организовал сбор финансовых средств, в ходе которого от болельщиков уже получено 1,7 миллиона евро. Клуб продолжают поиски потенциальных инвесторов.

В период с 2018 по 2019 год главным тренером «Витесса» был российский тренер Леонид Слуцкий.