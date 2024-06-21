«Бавария» может купить у «Интера» Чалханоглу, если не договорится c «Фулхэмом» по Пальинье

Теги Бавария Интер Фулхэм премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Хакан Чалханоглу Жоау Пальинья Футбол

«Баварию» заинтересовал Хакан Чалханоглу.

По сведениям Bild, в руководстве мюнхенцев кандидатура хавбека «Интера» уже обсуждалась. Его могут попробовать подписать в том случае, если не удастся приобрести у «Фулхэма» Жоау Пальинью.

Отмечается, что «Бавария» собирается сделать финальное предложение о трансфере португальца. Если оно будет отклонено, немецкий клуб, возможно, переключится на Чалханоглу.

Статистику футболиста сборной Турции можно изучить здесь.

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19 комментариев
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Игроки то совсем разные.
+26
0
+26
Ответ rigobersong
Зачем Хакану на понижение?:)
не во второй каталонский ж переходит
+28
-12
+16
А может не купить. Хах )
+9
-1
+8
Ответ rigobersong
Зачем Хакану на понижение?:)
8:2
+11
-3
+8
Без шансов, в Интере ему нет замены. И он отлично себя там чувствует.
+4
-2
+2
Интер его не продаст, т.к это один из ключевых игроков команды, проблемы с деньгами закончились с приходом октари.
+3
-2
+1
Это они замучаются на букву "е".
+2
-1
+1
Ответ Любезный Коссутий
"лучший реджиста" Европы 😁
Это он себя так называет)
+3
-2
+1
Ответ Виктор Воробьев
Интер его не продаст, т.к это один из ключевых игроков команды, проблемы с деньгами закончились с приходом октари.
никуда не делись проблемы с деньгами. У Интера нет 20 млн на топового вратаря
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0
+1
"лучший реджиста" Европы 😁
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Интересно какой прайс на Хакана будет. Думаю 40 млн. учитывая возраст.
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Чалхан не уровень Баварии, надеюсь не возьмут
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Ответ rigobersong
Зачем Хакану на понижение?:)
Понижение у Левандовски, у Видаля и конечно 8-2
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