«Бавария» может купить у «Интера» Чалханоглу, если не договорится c «Фулхэмом» по Пальинье
«Баварию» заинтересовал Хакан Чалханоглу.
По сведениям Bild, в руководстве мюнхенцев кандидатура хавбека «Интера» уже обсуждалась. Его могут попробовать подписать в том случае, если не удастся приобрести у «Фулхэма» Жоау Пальинью.
Отмечается, что «Бавария» собирается сделать финальное предложение о трансфере португальца. Если оно будет отклонено, немецкий клуб, возможно, переключится на Чалханоглу.
Статистику футболиста сборной Турции можно изучить здесь.
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