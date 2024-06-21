«Бавария» может купить у «Интера» Чалханоглу, если не договорится c «Фулхэмом» по Пальинье

«Баварию» заинтересовал Хакан Чалханоглу.

По сведениям Bild, в руководстве мюнхенцев кандидатура хавбека « » уже обсуждалась. Его могут попробовать подписать в том случае, если не удастся приобрести у « » Жоау Пальинью.

Отмечается, что « » собирается сделать финальное предложение о трансфере португальца. Если оно будет отклонено, немецкий клуб, возможно, переключится на .

Статистику футболиста сборной Турции можно изучить здесь.

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