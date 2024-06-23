«Интер» оценивает Чалханоглу в 60 млн евро на фоне интереса «Баварии» (Corriere della Sera)
«Интер» хочет не менее 60 млн евро за Хакана Чалханоглу.
Ранее стало известно, что турецкий полузащитник открыт к переходу в мюнхенский клуб.
На данный момент с «Интером» не связывались ни «Бавария», ни представители Чалханоглу. «Нерадзурри» оценивают 30-летнего футболиста в 60 млн евро, сообщает Corriere della Sera.
В 32 матчах завершившегося сезона Серии А Чалханоглу забил 13 голов (10 с пенальти) и отдал 3 результативные передачи. Его статистика – здесь.
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