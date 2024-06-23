«Интер» оценивает Чалханоглу в 60 млн евро на фоне интереса «Баварии» (Corriere della Sera)

«Интер» хочет не менее 60 млн евро за Хакана Чалханоглу.

Ранее стало известно, что турецкий полузащитник открыт к переходу в мюнхенский клуб.

На данный момент с « » не связывались ни « », ни представители . «Нерадзурри» оценивают 30-летнего футболиста в 60 млн евро, сообщает Corriere della Sera.

В 32 матчах завершившегося сезона Серии А Чалханоглу забил 13 голов (10 с пенальти) и отдал 3 результативные передачи. Его статистика – здесь.

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