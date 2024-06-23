«Интер» оценивает Чалханоглу в 60 млн евро на фоне интереса «Баварии» (Corriere della Sera)

Теги Бавария Интер бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Хакан Чалханоглу деньги Футбол

«Интер» хочет не менее 60 млн евро за Хакана Чалханоглу.

Ранее стало известно, что турецкий полузащитник открыт к переходу в мюнхенский клуб.

На данный момент с «Интером» не связывались ни «Бавария», ни представители Чалханоглу. «Нерадзурри» оценивают 30-летнего футболиста в 60 млн евро, сообщает Corriere della Sera.

В 32 матчах завершившегося сезона Серии А Чалханоглу забил 13 голов (10 с пенальти) и отдал 3 результативные передачи. Его статистика – здесь.

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16 комментариев
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В Баварии некому пенальти бить?) Кейн это сам сделает. Абсолютно ненужный трансфер
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-11
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надеюсь не купят,зачем он нужен!!!
+15
-5
+10
Ответ Илья Долапчи
Зачем Хакан Баварии при живом Горетцке я немного не понимаю...
Горецка и Хакан разные по стилю игроки
+10
-1
+9
Ответ Surviving
Даже за 6 не нужен.
Так за 6 никто не продает его.
+9
-1
+8
Даже за 6 не нужен.
+12
-6
+6
Зачем Хакан Баварии при живом Горетцке я немного не понимаю...
+6
-4
+2
Не уровень Баварии даже близко
+6
-4
+2
Ответ Б81
Ему 30 лет, пик проходит, откуда такая сумма???
Сейчас пик это не как раньше 28-29 лет.
Многие после 32 начинают играть в свой лучший футбол.
+1
0
+1
Очень важный игрок для Интера в полузащите
+2
-2
0
Ему 30 лет, пик проходит, откуда такая сумма???
+1
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Они кого-то там в АПЛ за 50 не хотят брать, им дорого, а тут 60. От винта, короче.
0
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Ответ Илья Долапчи
Зачем Хакан Баварии при живом Горетцке я немного не понимаю...
Это как сравнить баринова с бускетсом
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