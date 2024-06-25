Илич о «Пари НН»: «Задача-минимум — завершить сезон выше зоны стыков. Нужно делать шаг вперед» 

Саша Илич рассказал о задаче «Пари НН» в предстоящем сезоне Мир РПЛ.

— У вас уже был разговор с руководством клуба о целях на следующий сезон?

— Мы общаемся ежедневно. Но я сам должен ставить задачу команде перед началом сезона. В последние годы ситуация одна и та же — команда борется за выживание в стыковых матчах. Нужно делать шаг вперед.

Задача-минимум — завершить сезон выше зоны стыков. Но никогда не знаешь, что будет дальше. Сейчас мы должны хорошо подготовиться. Надеюсь, все игроки будут здоровы.

— Не было никаких сомнений, что вы останетесь в клубе на следующий сезон?

— Как я и говорил ранее, мой контракт действует еще год. Но я понимаю, что когда руководство недовольно тренером, оно может его уволить. Так происходит в футболе. Сейчас у меня сомнений нет — я здесь. Может быть, меня уволят через пять месяцев, а может, я останусь надолго. Я реалист, – сказал главный тренер « ».

В минувшем сезоне нижегородцы заняли в 13-е место. В стыковых матчах за право выступать в Премьер-лиге «Пари НН» превзошел тульский «Арсенал» (1:2, 2:0).

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