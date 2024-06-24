Илич о визите Черчесова на базу «Пари НН»: «Он великий тренер! Для меня его приезд – одно удовольствие»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Саша Илич Пари НН Спорт-Экспресс Футбол

Саша Илич высказался о визите Станислава Черчесова на базу «Пари НН».

Экс-тренер сборной России посетил базу нижегородской команды перед заключительным туром Мир РПЛ. Сообщалось, что он выступил с речью перед командой, но клуб это опроверг

– Перед стыковыми матчами на базу клуба приехал Станислав Черчесов. Как отреагировали на это?

– Я понимаю, какое место Черчесов занимает в российском футболе. Он был одним из лучших российских голкиперов, потом наставником сборной. Он великий тренер! Поэтому для меня его приезд – одно удовольствие. Его поддержка была тем, в чем мы нуждались в тот момент.

– В СМИ появлялась информация, что вы устраивали неформальную встречу с футболистами, но ее проигнорировали лидеры клуба. Это действительно так?

– У нас было множество встреч и разговоров с игроками, в том числе и с лидерами команды. Это абсолютно нормальный процесс. Невозможно, чтобы кто-то проигнорировал встречу. Для меня это недопустимо, – сказал главный тренер «Пари НН».

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Не приезд, а ознакомительный визит
+15
-3
+12
К нам приехал, к нам приехал Станислав Саламыч Дааарагой!
+6
-3
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий