Саша Илич высказался о визите Станислава Черчесова на базу «Пари НН».

Экс-тренер сборной России посетил базу нижегородской команды перед заключительным туром Мир . Сообщалось, что он выступил с речью перед командой, но клуб это опроверг.

– Перед стыковыми матчами на базу клуба приехал . Как отреагировали на это?

– Я понимаю, какое место Черчесов занимает в российском футболе. Он был одним из лучших российских голкиперов, потом наставником сборной. Он великий тренер! Поэтому для меня его приезд – одно удовольствие. Его поддержка была тем, в чем мы нуждались в тот момент.

– В СМИ появлялась информация, что вы устраивали неформальную встречу с футболистами, но ее проигнорировали лидеры клуба. Это действительно так?

– У нас было множество встреч и разговоров с игроками, в том числе и с лидерами команды. Это абсолютно нормальный процесс. Невозможно, чтобы кто-то проигнорировал встречу. Для меня это недопустимо, – сказал главный тренер « ».