Николич о Станковиче: «На поле будем врагами, а потом – снова друзьями. В Белграде живем в одном доме, знаем друг друга с детства» 

Марко Николич высказался об отношениях с Деяном Станковичем.

— Знакомы вы с новым тренером « » ?

— Мы знаем друг друга с детства. Он провел сумасшедшую карьеру в качестве футболиста, а у меня получилась неплохая карьера тренера. В Белграде мы живем в одном доме, дружим.

Когда он возглавил «Спартак», я позвонил ему и сказал, что могу помочь с адаптацией. Будет интересно встретиться с ним в дерби. На поле мы будем врагами, а потом снова — друзьями, – сказал новый главный тренер .

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