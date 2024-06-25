Николич о Станковиче: «На поле будем врагами, а потом – снова друзьями. В Белграде живем в одном доме, знаем друг друга с детства»
Марко Николич высказался об отношениях с Деяном Станковичем.
— Знакомы вы с новым тренером «Спартака» Деяном Станковичем?
— Мы знаем друг друга с детства. Он провел сумасшедшую карьеру в качестве футболиста, а у меня получилась неплохая карьера тренера. В Белграде мы живем в одном доме, дружим.
Когда он возглавил «Спартак», я позвонил ему и сказал, что могу помочь с адаптацией. Будет интересно встретиться с ним в дерби. На поле мы будем врагами, а потом снова — друзьями, – сказал новый главный тренер ЦСКА.
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Гораздо лучше придти и с комфортом посмотреть игру, а не пьяных обрыганов на трибунах.