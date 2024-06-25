Николич о Станковиче: «На поле будем врагами, а потом – снова друзьями. В Белграде живем в одном доме, знаем друг друга с детства» 

Теги Спартак ЦСКА Деян Станкович премьер-лига Россия Марко Николич Футбол

Марко Николич высказался об отношениях с Деяном Станковичем.

— Знакомы вы с новым тренером «Спартака» Деяном Станковичем?

— Мы знаем друг друга с детства. Он провел сумасшедшую карьеру в качестве футболиста, а у меня получилась неплохая карьера тренера. В Белграде мы живем в одном доме, дружим. 

Когда он возглавил «Спартак», я позвонил ему и сказал, что могу помочь с адаптацией. Будет интересно встретиться с ним в дерби. На поле мы будем врагами, а потом снова — друзьями, – сказал новый главный тренер ЦСКА.

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8 комментариев
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Ответ Dima Varlamov
Может лучше быть соперниками а не врагами
Трудности перевода.
+13
-1
+12
Может лучше быть соперниками а не врагами
+8
-3
+5
Ответ Dima Varlamov
Может лучше быть соперниками а не врагами
Для красивого словца сказал наверняка
+5
0
+5
Сейчас дерби Спартак - ЦСКА уже не такое вражеское, ушёл дух 90-х и нулевых когда забивали Лужу битком. А в отсутствии фанатов на трибунах пропала атмосфера, матч уже мало чем отличается от обычного.
+7
-3
+4
Ответ Михаил Конюхов_1116123872
Сейчас дерби Спартак - ЦСКА уже не такое вражеское, ушёл дух 90-х и нулевых когда забивали Лужу битком. А в отсутствии фанатов на трибунах пропала атмосфера, матч уже мало чем отличается от обычного.
И слава богу. Ненависть к болельщикам противоположной команды, драки и пр не оч большого ума.
Гораздо лучше придти и с комфортом посмотреть игру, а не пьяных обрыганов на трибунах.
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Дружба дружбой,а служба службой (иль табачок врозь))
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Вот это поворот в одном доме живут
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