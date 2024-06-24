Николич про Чалова: «Если будет предложение, мы его не будем удерживать. Но если не будет, он должен работать и играть за ЦСКА»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Марко Николич Федор Чалов Футбол

Главный тренер ЦСКА высказался о будущем Федора Чалова.

«Мне важно сказать по поводу Чалова. Федор долго играет в этом клубе, и если будет предложение, уверен, мы его не будем удерживать.

Но если предложения не будет, он должен работать и играть за эту команду. Все будет по-дружески», – сказал Марко Николич на пресс-конференции. 

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8 комментариев
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Надеюсь Федю это раскрепостит и он снова начнет феерить!
+7
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+7
Ситуация гаражная. Пока соседи меняют машины, один каждый день выгоняет из гаража свой Запорожец, нахваливает его, намывает, протирает, никуда не ездит, держит вывешенным, каждый год антикорит.
+5
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+5
Ответ Честный контроль
Надеюсь Федю это раскрепостит и он снова начнет феерить!
Дай бог чтобы так и было Федер один из лучших игроков ЦСКА обидно будет если его отдадут играть в другой клуб
+3
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+3
Ответ Честный контроль
Надеюсь Федю это раскрепостит и он снова начнет феерить!
Ничего его уже кроме ухода не раскрепостит, к сожалению. Гоняет откровенную балду второй год.
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Если брать во внимание как Чалов переподписывал контракт , настроение чемоданное , а в таком состоянии уже не то …
Если в это окно никто не подпишет , чтобы уехать позже , надо будет именно - играть !!!
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Ситуация гаражная. Пока соседи меняют машины, один каждый день выгоняет из гаража свой Запорожец, нахваливает его, намывает, протирает, никуда не ездит, держит вывешенным, каждый год антикорит.
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пока Фёдор не сделает команду чемпионом и пока не попадёт в клуб Федотова... никаких переходов, никаких по-дружески
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