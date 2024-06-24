Николич про Чалова: «Если будет предложение, мы его не будем удерживать. Но если не будет, он должен работать и играть за ЦСКА»

Главный тренер ЦСКА высказался о будущем Федора Чалова.

«Мне важно сказать по поводу . Федор долго играет в этом клубе, и если будет предложение, уверен, мы его не будем удерживать.

Но если предложения не будет, он должен работать и играть за эту команду. Все будет по-дружески», – сказал на пресс-конференции.

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