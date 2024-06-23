Николич о ЦСКА: «Костяк команды очень хорош. Полагаю, точечного усиления будет достаточно»
Марко Николич высоко оценил уровень игроков ЦСКА.
– Как вы оцениваете качество нынешнего состава ЦСКА?
– Костяк команды очень хороший. Это ЦСКА, здесь не может быть по-другому.
В то же время могу сказать, что у нас нет ни одного игрока старше 30 лет, за исключением Игоря Акинфеева. Возможно, ЦСКА даже станет самой молодой командой Премьер-лиги в новом сезоне.
Посмотрим, как пройдет трансферное окно и для нас, и для других клубов. Мы не испытываем необходимости в том, чтобы просто увеличить обойму.
Если говорить об усилении, то о точечном. Полагаю, этого будет достаточно. Приоритетные позиции определены, работа ведется. Это нелегко, времена изменились. Но я думаю, что мы справимся, – сказал тренер армейцев.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Пока до них дойдет, а это наверно только зимой, можно сделать запас очков для 1 места.
Нужно 3-4 опытных футболиста, чтоб сделать разницу, типа Языджи условно.
ЦСКА должен стать чемпионом!