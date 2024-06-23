Николич о ЦСКА: «Костяк команды очень хорош. Полагаю, точечного усиления будет достаточно»

Марко Николич высоко оценил уровень игроков ЦСКА.

– Как вы оцениваете качество нынешнего состава ЦСКА?

– Костяк команды очень хороший. Это ЦСКА, здесь не может быть по-другому.

В то же время могу сказать, что у нас нет ни одного игрока старше 30 лет, за исключением . Возможно, ЦСКА даже станет самой молодой командой Премьер-лиги в новом сезоне.

Посмотрим, как пройдет трансферное окно и для нас, и для других клубов. Мы не испытываем необходимости в том, чтобы просто увеличить обойму.

Если говорить об усилении, то о точечном. Полагаю, этого будет достаточно. Приоритетные позиции определены, работа ведется. Это нелегко, времена изменились. Но я думаю, что мы справимся, – сказал тренер армейцев.

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