Николич о ЦСКА: «Костяк команды очень хорош. Полагаю, точечного усиления будет достаточно»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Марко Николич Футбол

Марко Николич высоко оценил уровень игроков ЦСКА.

– Как вы оцениваете качество нынешнего состава ЦСКА?

– Костяк команды очень хороший. Это ЦСКА, здесь не может быть по-другому.

В то же время могу сказать, что у нас нет ни одного игрока старше 30 лет, за исключением Игоря Акинфеева. Возможно, ЦСКА даже станет самой молодой командой Премьер-лиги в новом сезоне.

Посмотрим, как пройдет трансферное окно и для нас, и для других клубов. Мы не испытываем необходимости в том, чтобы просто увеличить обойму.

Если говорить об усилении, то о точечном. Полагаю, этого будет достаточно. Приоритетные позиции определены, работа ведется. Это нелегко, времена изменились. Но я думаю, что мы справимся, – сказал тренер армейцев.

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16 комментариев
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Ответ Spartakus1984
состав в принципе чтобы быть минимум в призёрах, а растерянные 21 очко при потере внимания в концовках игр,(с).Так можно про многие команды сказать.
Больше очков чем ЦСКА таким образом, ни одна команда не потеряла
+5
0
+5
Ответ Ком иль фо
В чём то можно согласиться с Николичем, состав в принципе чтобы быть минимум в призёрах, а растерянные 21 очко при потере внимания в концовках игр, говорит о том, что при лучшем раскладе в этом сезоне, вполне могли взять чемпионство. Усиление конечно необходимо, прежде всего в опорную зону....и не мешало форварда типа Думбия
состав в принципе чтобы быть минимум в призёрах, а растерянные 21 очко при потере внимания в концовках игр,(с).Так можно про многие команды сказать.
+7
-3
+4
Здесь скорее для того места, которые заняли хорош, но не для борьбы за чемпионство ...
+2
-1
+1
Какие призеры, когда можно выиграть чемпионство, причем время очень удобное для этого, бразилы разбегаются из Зенита, слабый тренер Семак, берут в основном молодежь, с которой еще работать надо, а Семак, и в Зените никогда не умели работать.
Пока до них дойдет, а это наверно только зимой, можно сделать запас очков для 1 места.
Нужно 3-4 опытных футболиста, чтоб сделать разницу, типа Языджи условно.
ЦСКА должен стать чемпионом!
+1
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+1
Ответ Ком иль фо
В чём то можно согласиться с Николичем, состав в принципе чтобы быть минимум в призёрах, а растерянные 21 очко при потере внимания в концовках игр, говорит о том, что при лучшем раскладе в этом сезоне, вполне могли взять чемпионство. Усиление конечно необходимо, прежде всего в опорную зону....и не мешало форварда типа Думбия
Для чемпионства, команда должна быть с характером, в команде должны быть лидеры, это же не футбол менеджер, где просто можно прибавить 21 очко в сезоне и говорить про чемпионство. Для чемпионства нужно менять именно костяк, т.к в команде он абсолютно бесхарактерный. Как не было в команде топ нападающего вместе с опорником-бульдогом, так уже более боле 5 лет никого купить не могут, тот же Сочи работает на трансферном рынке с нападающими гораздо лучше. А с такими футболистами как Обляков, Мухин, Дивеев, Айссауи, Мендес, Шуманский, Зделар, Давила, Бистрович - чемпионами не становятся, в них нету ни лидерских качеств, ни характера для побед, по этому, помяните мое слово, пока в команду не купят 5-7 качественных футболистов, о победе в РПЛ не будет и речи
+1
0
+1
В чём то можно согласиться с Николичем, состав в принципе чтобы быть минимум в призёрах, а растерянные 21 очко при потере внимания в концовках игр, говорит о том, что при лучшем раскладе в этом сезоне, вполне могли взять чемпионство. Усиление конечно необходимо, прежде всего в опорную зону....и не мешало форварда типа Думбия
+5
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Цска повезло, что конкурент за 4 место Локо разваливается.
+2
-2
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Достаточно для чего?
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Хааааа Николич))) говорит так как будто в составе Еременко с Натхо и прочими Игнашевичами)) готов бороться за 5 место... Хорошо что в свое время этого товарища не подписали.
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Нападающего нормального надо купить наконец !!!
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Николич как же хочется тебе верить, куда делась короткая скамейка?
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Точечного усиления достаточно... Очень похоже на ямочный ремонт дороги!
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Точечное усиление из 11 точек
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Ответ Ком иль фо
Больше очков чем ЦСКА таким образом, ни одна команда не потеряла
Ну каким то другим образом теряли.Просто я имею в виду,что многие команды по каким то причинам не добрали очков и могли бы быть выше в турнирной таблице.
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Ответ analogia
Для чемпионства, команда должна быть с характером, в команде должны быть лидеры, это же не футбол менеджер, где просто можно прибавить 21 очко в сезоне и говорить про чемпионство. Для чемпионства нужно менять именно костяк, т.к в команде он абсолютно бесхарактерный. Как не было в команде топ нападающего вместе с опорником-бульдогом, так уже более боле 5 лет никого купить не могут, тот же Сочи работает на трансферном рынке с нападающими гораздо лучше. А с такими футболистами как Обляков, Мухин, Дивеев, Айссауи, Мендес, Шуманский, Зделар, Давила, Бистрович - чемпионами не становятся, в них нету ни лидерских качеств, ни характера для побед, по этому, помяните мое слово, пока в команду не купят 5-7 качественных футболистов, о победе в РПЛ не будет и речи
денег много помоги,команде 🙏
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Ответ TheSportNik
Какие призеры, когда можно выиграть чемпионство, причем время очень удобное для этого, бразилы разбегаются из Зенита, слабый тренер Семак, берут в основном молодежь, с которой еще работать надо, а Семак, и в Зените никогда не умели работать. Пока до них дойдет, а это наверно только зимой, можно сделать запас очков для 1 места. Нужно 3-4 опытных футболиста, чтоб сделать разницу, типа Языджи условно. ЦСКА должен стать чемпионом!
Вагнер подошёл бы, что бы не прозябал во 2 лиге бразилии
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