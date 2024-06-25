Кафанов о Ятимове: «Умеет играть в футбол «Ростова», у него обе ноги рабочие – редкость для вратарей» 

Теги Ростов премьер-лига Россия Виталий Кафанов Рустам Ятимов Футбол

Виталий Кафанов оценил переход вратаря Рустама Ятимова в «Ростов».

«Он умеет играть в такой футбол [который показывает «Ростов»]. Перед его подписанием мы смотрели очень много различных нарезок. У него обе ноги — рабочие, что тоже редкость для вратарей. 

Он отыграл очень сильный сезон в азиатской Лиге чемпионов за «Истиклол», помог сборной Таджикистана дойти до четвертьфинала на Кубке Азии. Так что в международных матчах он был лучшим в своих командах в прошедшем сезоне», — сказал тренер вратарей «Ростова» и сборной России.

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13 комментариев
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Игра двумя рабочими ногами не то что для вратаря, но и вообще для футбола да и для обычных людей большая редкость
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Ответ j7d6jmxdtd
Комментарий скрыт
Бедненький, "шуточки за 30" твой максимум?
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Скорей бы новый сезон.
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Ответ j7d6jmxdtd
Комментарий скрыт
Не переживай. Тебе не конкурент.
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Будем посмотреть. Удачи.
+2
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Дёшево и сердито😎
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Что то много вратарей приходит. Кафанов их мариновать собрался.
Кто еще пришел?? Медведев и Песьяков вроде ушли, это минус 2 вратаря.
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Босниец. Но тут как я понял вообще не понятно кто первый номер.
Получается на место двух ушедших пришли эти двое. Тренировки и покажут кто первый номер, кто второй. Но чисто логически Ятимов скорее всего будет первым номером, так как имеет за плечами много матчей на уровне сборных и азиатской ЛЧ, нет языкового барьера и есть опыт игр в ФНЛ. Боснийцу нужно будет еще адаптироваться, Ятимову в этом плане будет легче.
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Что то много вратарей приходит. Кафанов их мариновать собрался.
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Ответ j7d6jmxdtd
Комментарий скрыт
Это еще надо уметь и в футбол отлично играть и плитку класть!! А что умеешь ты?? Сидеть на сайте и гнусные коменты строчить??
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Ответ тот самый Кадрус
Кто еще пришел?? Медведев и Песьяков вроде ушли, это минус 2 вратаря.
Босниец. Но тут как я понял вообще не понятно кто первый номер.
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