Кафанов о Ятимове: «Умеет играть в футбол «Ростова», у него обе ноги рабочие – редкость для вратарей» 

Виталий Кафанов оценил переход вратаря Рустама Ятимова в «Ростов».

«Он умеет играть в такой футбол [который показывает «Ростов»]. Перед его подписанием мы смотрели очень много различных нарезок. У него обе ноги — рабочие, что тоже редкость для вратарей.

Он отыграл очень сильный сезон в азиатской Лиге чемпионов за «Истиклол», помог сборной Таджикистана дойти до четвертьфинала на Кубке Азии. Так что в международных матчах он был лучшим в своих командах в прошедшем сезоне», — сказал тренер вратарей « » и сборной России.

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