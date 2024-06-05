«Ростов» купил вратаря «Истиклола» Ятимова за 250 тысяч долларов («РБ Спорт»)

Теги Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Таджикистан Истиклол Рустам Ятимов Футбол

Рустам Ятимов переходит в РПЛ.

По информации «РБ Спорт», «Ростов» и таджикский «Истиклол» согласовали переход голкипера. Сумма трансфера составит 250 тысяч долларов.

Соглашение, рассчитанное на пять лет, будет оформлено официально в ближайшее время.

Ятимов – вратарь сборной Таджикистана. В текущем сезоне вратарь сыграл 7 матчей в чемпионате (4 пропущенных гола, 3 сухих матча).

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4 комментария
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в любом случае лучше Песьякова
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Комментарий удален пользователем
теперь будет кому на базе плитку положить
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Ответ Вячеслав Припузов
Комментарий удален пользователем
У Ростова в заявке 5 легионеров, и то у Байрамяна есть гражданство российское . Лимит им не страшен😉
За такого же лимитчика пришлось бы переплачивать в 4 раза, а тут и трансфер довольно дешевый и зарплата не большая будет .
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