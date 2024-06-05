«Ростов» купил вратаря «Истиклола» Ятимова за 250 тысяч долларов («РБ Спорт»)

Рустам Ятимов переходит в РПЛ.

По информации «РБ Спорт», « » и таджикский « » согласовали переход голкипера. Сумма трансфера составит 250 тысяч долларов.

Соглашение, рассчитанное на пять лет, будет оформлено официально в ближайшее время.

– вратарь сборной Таджикистана. В текущем сезоне вратарь сыграл 7 матчей в чемпионате (4 пропущенных гола, 3 сухих матча).

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