«Ростов» купил вратаря «Истиклола» Ятимова за 250 тысяч долларов («РБ Спорт»)
Рустам Ятимов переходит в РПЛ.
По информации «РБ Спорт», «Ростов» и таджикский «Истиклол» согласовали переход голкипера. Сумма трансфера составит 250 тысяч долларов.
Соглашение, рассчитанное на пять лет, будет оформлено официально в ближайшее время.
Ятимов – вратарь сборной Таджикистана. В текущем сезоне вратарь сыграл 7 матчей в чемпионате (4 пропущенных гола, 3 сухих матча).
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За такого же лимитчика пришлось бы переплачивать в 4 раза, а тут и трансфер довольно дешевый и зарплата не большая будет .