Калафьори о голе Хорватии на 98-й: «Италия заслужила это. Мы должны продолжать свой путь» 

Риккардо Калафьори оценил ничью Италии с Хорватией (1:1) в 3-м туре Евро-2024.

«Скуадра адзурра» заняла 2-е место в группе и в 1/8 финала сыграет со Швейцарией.

«Я не могу описать прямо сейчас свои чувства, потому что невероятно счастлив. Думаю, мы заслужили этот гол [на 98-й минуте]. Мы доказали, что можем так играть. Мы должны продолжать свой путь.

Когда ты играешь без страха и контролируешь игру, все становится совершенно по-другому», – сказал защитник сборной Италии.

Как Италия наказала Хорватию (Калафьори – монстр). Быстрые мысли о главной драме Евро

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?