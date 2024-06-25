Калафьори о голе Хорватии на 98-й: «Италия заслужила это. Мы должны продолжать свой путь» 

Теги Сборная Италии по футболу Сборная Хорватии по футболу Евро-2024 Риккардо Калафьори Футбол

Риккардо Калафьори оценил ничью Италии с Хорватией (1:1) в 3-м туре Евро-2024.

«Скуадра адзурра» заняла 2-е место в группе и в 1/8 финала сыграет со Швейцарией.

«Я не могу описать прямо сейчас свои чувства, потому что невероятно счастлив. Думаю, мы заслужили этот гол [на 98-й минуте]. Мы доказали, что можем так играть. Мы должны продолжать свой путь. 

Когда ты играешь без страха и контролируешь игру, все становится совершенно по-другому», – сказал защитник сборной Италии.

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