Дзакканьи на 97:19 забил самый поздний гол Италии на чемпионатах Европы. Это первый мяч хавбека «Лацио» за сборную

Теги Лацио Сборная Италии по футболу серия А Италия Сборная Хорватии по футболу Евро-2024 рекорды Маттиа Дзакканьи Футбол

Маттиа Дзакканьи забил самый поздний гол сборной Италии на чемпионатах Европы.

Речь идет о голах забитых в основное время матчей, без учета дополнительного.

Полузащитник «Лацио» отличился на отметке 97 минут и 19 секунд в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 против Хорватии (1:1).

Ничейный результат обеспечил итальянцам второе место в группе и выход в 1/8.

Это первый гол Дзакканьи за национальную сборную, за которую он провел 7 матчей.

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24 комментария
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А так легко и спокойно все сделал, будто каждые выходные забивает в девятку в касание решающие голы на 98-й минуте
+26
0
+26
Калафьори тоже молодчина
+20
-1
+19
Ответ Доктор Щульц
Времени добавили как-то излишне много .
Действительно, когда за тайм 8 замен (или сколько там), вар с пенальти, запредельное кол-во фолов и постоянные затяжки времени (без претензий к хорватам, так почти все делают) - надо ж 3 по классике добавлять)
+14
-1
+13
Его первый гол Италия запомнит
+9
-1
+8
Ответ Алексей Игоревич
Спаллетти: вместо Дармиана выпускает на левый фланг обороны нападающего Дзаканьи (81 минута) Далич: вместо нападающего выпускает под Дзаканьи Юрановича пятым защитником (90 минута) ))))
А что удивительного в том, что тренер, удерживающий счет выпускает против нападающего дополнительного защитника???
+7
-1
+6
На год Дель Пьеро похож, который Германии на ЧМ-2006 забил.
+5
0
+5
Ответ hypnotoad94
А так легко и спокойно все сделал, будто каждые выходные забивает в девятку в касание решающие голы на 98-й минуте
Это топ!🔥🔥😎🤣
+3
0
+3
Давай как Гроссо тащи Италию в финал
+4
-1
+3
Спаллетти: вместо Дармиана выпускает на левый фланг обороны нападающего Дзаканьи (81 минута)

Далич: вместо нападающего выпускает под Дзаканьи Юрановича пятым защитником (90 минута)

))))
+4
-2
+2
Исторический гол. если бы еще в плей-офф - вообще бомба.
+3
-2
+1
Italiano vero! ))) Лучано сделал всё что
мог, но какой ценой?! - полжизни. ((
+1
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Красивый гол. Хорватия на 99% вылетела.
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Думаю трансферная стоимость его выросла после этого красивейшего гола! Интерес однозначно к Дзакканьи проявят более серьезные клубы. Вышел, увидел и забил
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Вратарь топ,в обороне отличное поколение,как и в полузащите и крайних бегунков у этой сборной,но нет к сожалению топ ЦН ..
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Почти как Дель Пьеро
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Я даже не удивился, что он забил. В Лацио он тоже забивал сверхважные мячи. Игрок просто волшебный. Где его только нашли???
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Ответ JuVero
На год Дель Пьеро похож, который Германии на ЧМ-2006 забил.
Тогда если помнишь Липпи тоже пустил в ход всех нападающих кроме Индзаги
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Ответ Marcus Aurelius
Тогда если помнишь Липпи тоже пустил в ход всех нападающих кроме Индзаги
Да уж, тогда хоть было, кого пускать. А не Скамакки с Ретегами)
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-2
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Ответ JuVero
Да уж, тогда хоть было, кого пускать. А не Скамакки с Ретегами)
Яквинта тоже не мировая звезда)
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Ответ Александр Титов
Яквинта тоже не мировая звезда)
Это мафия
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Ответ Доктор Щульц
Времени добавили как-то излишне много .
Да вроде, по современным рекомендациям правильно, много было остановок и вар, сейчас везде так добавляют. Для нас, выросших на футболе 90х-00х, где 3 минуты - это много, а 4 - уже если явно были долгие остановки, все еще непривычно.
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Ответ Доктор Щульц
Времени добавили как-то излишне много .
На ЧМ в Катаре добавили бы пятьдесят
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