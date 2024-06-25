Дзакканьи на 97:19 забил самый поздний гол Италии на чемпионатах Европы. Это первый мяч хавбека «Лацио» за сборную
Маттиа Дзакканьи забил самый поздний гол сборной Италии на чемпионатах Европы.
Речь идет о голах забитых в основное время матчей, без учета дополнительного.
Полузащитник «Лацио» отличился на отметке 97 минут и 19 секунд в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 против Хорватии (1:1).
Ничейный результат обеспечил итальянцам второе место в группе и выход в 1/8.
Это первый гол Дзакканьи за национальную сборную, за которую он провел 7 матчей.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Далич: вместо нападающего выпускает под Дзаканьи Юрановича пятым защитником (90 минута)
))))
мог, но какой ценой?! - полжизни. ((