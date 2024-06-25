Дзакканьи на 97:19 забил самый поздний гол Италии на чемпионатах Европы. Это первый мяч хавбека «Лацио» за сборную

Маттиа Дзакканьи забил самый поздний гол сборной Италии на чемпионатах Европы.

Речь идет о голах забитых в основное время матчей, без учета дополнительного.

Полузащитник «Лацио» отличился на отметке 97 минут и 19 секунд в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 против (1:1).

Ничейный результат обеспечил итальянцам второе место в группе и выход в 1/8.

Это первый гол за национальную сборную, за которую он провел 7 матчей.

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