Жоржиньо про 1:1 с Хорватией: «В этом красота футбола – в непростой ситуации вы продолжаете верить и бороться. Завтра подумаем, что можно улучшить – сейчас нужно прожить этот особенный момент»

Теги премьер-лига Англия Сборная Италии по футболу Сборная Хорватии по футболу Арсенал Евро-2024 Жоржиньо Футбол

Жоржиньо оценил игру сборной Италии в матче с Хорватией.

Италия сыграла вничью в заключительном туре группового этапа Евро-2024 (1:1), сравняв счет на последней минуте добавленного ко 2-му тайму времени. Итальянцы вышли в плей-офф со 2-го места и сыграют со Швейцарией в 1/8 финала.

«В этом красота футбола – вы видите, что ситуация непростая, но продолжаете верить в своих товарищей по команде и бороться, вы никогда не сдаетесь и в конце концов получаете по заслугам. За тем, что произошло, стояла тяжелая работа всей команды, и все заслуживают похвалы.

Мы всегда можем прибавить – прямо сейчас, я думаю, мы должны насладиться этим результатом, этим особенным моментом, поскольку такие ситуации нужно проживать. Завтра мы сядем и подумаем, над чем нужно работать, но мы рады видеть наших болельщиков счастливыми.

В первом тайме мы больше контролировали игру, допустили несколько ошибок при игре сзади и в ситуациях, когда могли доставить сопернику проблемы. Это то, над чем нам нужно поработать. На этом уровне нельзя отвлекаться ни на секунду – сначала мы допустили пенальти, а затем пропустили гол, которого можно было избежать. Мы с гордостью сопротивлялись и продолжали давить, пока не добились результата.

Мы не довольствовались тем, что просто удерживали мяч, а пытались сделать так, чтобы соперник потерял позиции. Проблема в том, что мы ошибались в вертикальных передачах», – сказал полузащитник сборной Италии в интервью Sky Sport Italia.

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15 комментариев
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Все три матча сборной Италии показали что Сафонову пылиться придется. Шикарнейший евро проводит Доннарумма, лучший вратарь турнира.
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Такой матч был нужен Италии для характера на этом Евро. И Спаллетти это смог, ничья равная победе.
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Самый зрелищный матч этого евро пока что, хорваты тоже молодцы
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Ответ trpetz
В этом прелесть футбола - можно не играть и проходить дальше
Поплачь, может пройдёт.
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Ответ trpetz
В этом прелесть футбола - можно не играть и проходить дальше
Заманали ныть
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Ответ lizarazu
Откуда 8 минут?!
ВАР же смотрели, были остановки, замены... после гола тоже не сразу начали с центра, была пауза.
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Ответ lizarazu
Откуда 8 минут?!
Не плач
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Ответ Нефанатик
Это не ответ. Откуда 8 минут?
Я добавил, друзья попросили отправить хорватов домой. Все?
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Ответ Xell
Я добавил, друзья попросили отправить хорватов домой. Все?
Жаль я не вспомню о тебе когда итальянцев тоже отправят домой
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Ответ Нефанатик
Все три матча сборной Италии показали что Сафонову пылиться придется. Шикарнейший евро проводит Доннарумма, лучший вратарь турнира.
На евро он всегда хорош
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