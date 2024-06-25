Жоржиньо про 1:1 с Хорватией: «В этом красота футбола – в непростой ситуации вы продолжаете верить и бороться. Завтра подумаем, что можно улучшить – сейчас нужно прожить этот особенный момент»

Жоржиньо оценил игру сборной Италии в матче с Хорватией.

Италия сыграла вничью в заключительном туре группового этапа Евро-2024 (1:1), сравняв счет на последней минуте добавленного ко 2-му тайму времени. Итальянцы вышли в плей-офф со 2-го места и сыграют со Швейцарией в 1/8 финала.

«В этом красота футбола – вы видите, что ситуация непростая, но продолжаете верить в своих товарищей по команде и бороться, вы никогда не сдаетесь и в конце концов получаете по заслугам. За тем, что произошло, стояла тяжелая работа всей команды, и все заслуживают похвалы.

Мы всегда можем прибавить – прямо сейчас, я думаю, мы должны насладиться этим результатом, этим особенным моментом, поскольку такие ситуации нужно проживать. Завтра мы сядем и подумаем, над чем нужно работать, но мы рады видеть наших болельщиков счастливыми.

В первом тайме мы больше контролировали игру, допустили несколько ошибок при игре сзади и в ситуациях, когда могли доставить сопернику проблемы. Это то, над чем нам нужно поработать. На этом уровне нельзя отвлекаться ни на секунду – сначала мы допустили пенальти, а затем пропустили гол, которого можно было избежать. Мы с гордостью сопротивлялись и продолжали давить, пока не добились результата.

Мы не довольствовались тем, что просто удерживали мяч, а пытались сделать так, чтобы соперник потерял позиции. Проблема в том, что мы ошибались в вертикальных передачах», – сказал полузащитник сборной в интервью Sky Sport Italia.

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