Спаллетти о голе Италии на 98-й: «Веришь до последней секунды – таков сейчас футбол»

Теги Лучано Спаллетти Сборная Италии по футболу серия А Италия Сборная Хорватии по футболу Евро-2024 Футбол

Лучано Спаллетти поделился эмоциями от ничьей с Хорватией (1:1).

Итальянцам удалось сравнять счет благодаря голу на 8-й добавленной минуте. Благодаря этому они вышли в плей-офф Евро-2024.

«Ты веришь до последней секунды – таков сейчас футбол. Такие моменты становятся самыми яркими. Мы смогли избежать поражения, хотя и до этого упускали невероятные для нашего уровня мастерства моменты.

Есть некоторые нелогичные вещи, которые происходят в наших матчах. Но нам нужно сделать так, чтобы парни были в условиях, позволяющих им показывать свой максимум», – сказал главный тренер сборной Италии в эфире Rai.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
чудом спасся от заслуженного провала. Всего лишь 1 сильный тайм за 3 матча в группе
+20
-7
+13
Ещё бы не верить, когда столько добавляют🤓
+17
-13
+4
Ответ Доктор Щульц
Если бы не Доннарума плакали бы сейчас итальянцы не от счастья , а от горя .
А что, Донарумма не игрок сборной Италии?
+5
-1
+4
Ответ Доктор Щульц
Если бы не Доннарума плакали бы сейчас итальянцы не от счастья , а от горя .
Эти проползут до финала)
+4
-1
+3
Спагетти! За план на игру товарищ Бубнов ставит тебе дуойку!
+1
-1
0
Сегодня игрокам нужен спортивный психолог.
0
0
0
Чудо бывает. Фантастические дополнительные 8 минут и конечно индивидуальное мастерство футболиста.
0
0
0
Вместо 2 минут, добавили 8. Эта Италия - абсолютнейшее дно. Даже такая хромая Хорватия отвозила ее. Не говоря уже об Испании, которая буквально лишила ее достоинства. А они ещё смеют говорить о вере и характере.
0
0
0
Ответ Доктор Щульц
Если бы не Доннарума плакали бы сейчас итальянцы не от счастья , а от горя .
А Ливакович ? Бастони...
0
0
0
Ответ Дмитрий
Эти проползут до финала)
Тренер не тот. С Дино Дзоффом бы доползли)
0
0
0
Ответ JuVero
Спаллети ссыкун, этих хорватов надо было давить, как в первом тайме, а не ерундой страдать. Недаром всю жизнь был 2-ым, пока на закате карьеры не дождался Наполи и провала конкурентов.
Если чисто по именам судить, то это еще вопрос кто кого должен был давить. Так то Хорватия сильная сборная, плюс еще итальянцы проживают не лучший отрезок в своей истории
0
0
0
Ответ gorgeous001
Если чисто по именам судить, то это еще вопрос кто кого должен был давить. Так то Хорватия сильная сборная, плюс еще итальянцы проживают не лучший отрезок в своей истории
Какие там имена, кроме старых Модрича и Брозовича? Гвардиол один.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий