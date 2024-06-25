Спаллетти о голе Италии на 98-й: «Веришь до последней секунды – таков сейчас футбол»

Лучано Спаллетти поделился эмоциями от ничьей с Хорватией (1:1).

Итальянцам удалось сравнять счет благодаря голу на 8-й добавленной минуте. Благодаря этому они вышли в плей-офф Евро-2024.

«Ты веришь до последней секунды – таков сейчас футбол. Такие моменты становятся самыми яркими. Мы смогли избежать поражения, хотя и до этого упускали невероятные для нашего уровня мастерства моменты.

Есть некоторые нелогичные вещи, которые происходят в наших матчах. Но нам нужно сделать так, чтобы парни были в условиях, позволяющих им показывать свой максимум», – сказал главный тренер сборной в эфире Rai.

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