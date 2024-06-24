Евро-2024. Италия против Хорватии, Испания сыграет с Албанией

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В Германии проходят матчи 3-го тура группового этапа Евро-2024.

Сборная Италии сыграет с Хорватией, Испания встретится с Албанией.

Евро-2024

3-й тур

Группа B

Хорватия – Италия
Дата проведения
24 июня, 22.00, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Албания – Испания
Дата проведения
24 июня, 22.00, «Меркур Шпиль-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Евро-2024

Статистика Евро-2024

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

25 комментариев
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Ответ Синоптик
Где можно посмотреть испанцев кроме окко?
В Дюссельдорфе
+17
0
+17
За Италию! Мочим Хорватию!!!!!
+14
-2
+12
Возможно сегодня последний матч Луки Модрича за сборную.
+5
-1
+4
Италия по счёту начнёт играть уже с первых минут, тяжело будет хорватам. Нет ничего хуже, чем атаковать итальянцев, когда итальянцев устраивает ничья. Ну а испанцы проведут хорошую тренировку перед матчами навылет...
+5
-1
+4
Италия вперёд
+3
0
+3
Удачи Испании✌️
+3
0
+3
Ответ Главный фанат Укалек Астри Слеттемарк
Сегодня удачи братской Хорватии, ситуация конечно не очень, но хотелось бы увидеть достойную игру, а там уж как получится
вы албанец?
+4
-1
+3
У меня есть большое подозрение, что Хорватия займёт в группе 4-е место, и не выйдет в плей-офф.
+3
-2
+1
Ответ Синоптик
Где можно посмотреть испанцев кроме окко?
Я смотрю по белорусским или украинским онлайн трансляциям
+1
0
+1
Такой Хорватии пора на перезапуск, победы Италии!
+1
0
+1
Италия-Хорватия: 2:0
Испания-Албания: 1:1
+1
0
+1
Хорваты соберутся.
+1
0
+1
Ответ Evgen_Hazard
Топим за шашечных!
https://www.youtube.com/watch?v=T-b3fqxg1Fw&ab_channel=VladislavSergeev
0
0
0
Удачи Италии и Испании!!!
+4
-4
0
форца Италия
сегодня мы все немного итальянцы..
0
0
0
салам пополам
0
0
0
За испанскую Сангрию 🍷🍾 и коктейль из итальянской Граппы 🍷🍾 и хорватской Вишнёвицы 🍷🍾
+1
-1
0
Где можно посмотреть испанцев кроме окко?
0
0
0
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