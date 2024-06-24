Евро-2024. Италия против Хорватии, Испания сыграет с Албанией
В Германии проходят матчи 3-го тура группового этапа Евро-2024.
Сборная Италии сыграет с Хорватией, Испания встретится с Албанией.
Евро-2024
3-й тур
Группа B
- Дата проведения
- 24 июня, 22.00, «Ред Булл Арена Лейпциг»
- Дата проведения
- 24 июня, 22.00, «Меркур Шпиль-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Испания-Албания: 1:1
сегодня мы все немного итальянцы..