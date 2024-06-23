Тренер Албании Силвиньо: «Резервный состав Испании мог бы быть фаворитом финала Евро. Иметь шансы выйти из группы смерти – невероятно, мы уже счастливы, но хотим большего»

Теги Силвиньо Сборная Италии по футболу Сборная Испании по футболу Сборная Хорватии по футболу Сборная Албании по футболу Евро-2024 Футбол

Силвиньо поделился ожиданиями от матча с Испанией на Евро-2024.

Перед заключительным туром Албания занимает 3-е место в группе В с Испанией, Италией и Хорватией. Испанцы, набрав 6 очков, гарантировали себе первое место в группе.

«Играть в этом матче – это радость. Для меня это прекрасные воспоминания, очень важный момент в моей жизни. Такова судьба. Этот день будет незабываемым. Подойти к третьему матчу, имея шансы в группе смерти – невероятно.

Резервный состав Испании мог бы сыграть в финале Евро в статусе фаворита. У них есть четкая ДНК, а еще люди, которые могут убить из-за пределов [штрафной]. Это очень организованная команда, они очень хорошо прессингуют. Это лучшая команда в группе, но мы будем стараться.

Я очень доволен своими игроками. Есть вещи, которым мы должны научиться. Но для Албании это всего лишь второй чемпионат Европы. Мы на правильном пути.

Просто иметь шансы на проход – это уже нечто экстраординарное. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы выйти из группы. Это может случиться, если мы покажем свою лучшую игру. Мы уже счастливы, но хотим большего», – сказал главный тренер сборной Албании.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

2 комментария
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Кто о чем, а албанцы о смерти
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Кто бы мог подумать, что в такой группе албанцы после двух туров будут сохранять хотя бы теоретические шансы на ПО.
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