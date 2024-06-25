Модрич признан лучшим игроком матча Хорватия – Италия. Лука не реализовал пенальти, но забил с игры

Теги Реал Мадрид Сборная Италии по футболу Ла Лига Сборная Хорватии по футболу рейтинги Лука Модрич Евро-2024 Футбол

Объявлен лучший игрок матча Хорватия – Италия.

По итогам игры заключительного тура группового этапа Евро-2024 награду получил хорватский полузащитник Лука Модрич.

38-летний футболист «Реала» не реализовал пенальти, но смог забить с игры. Также он пасовал с точностью 91% и пробежал 8,8 километра (максимальная скорость – 31,9 км/ч).

Игра завершилась вничью – 1:1.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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26 комментариев
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Ответ Игорь Петров
Атакующий футбол Саутгейта и победа в 3+ мяча над Словенией спасут Хорватию. Кто-то сомневается?
Эта хрень с проходом третьих мест дальше такая чушь.
+20
-3
+17
Как же жаль Модрича, не заслужил он такого вылета..
+15
-2
+13
Атакующий футбол Саутгейта и победа в 3+ мяча над Словенией спасут Хорватию. Кто-то сомневается?
+11
-1
+10
Последний танец оказался смазанным, жаль.
+6
-1
+5
Джиджи думаю был лучшим на поле
+3
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Ригоба опять бред пишет, ну никак не уймется
+2
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Полонез "Прощание с Модричем".
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Модрич Легенда!!! Болел только за него и так подвели его. Не дотерпели 1 минуту(((
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Ответ Марсель Объелся
В Саутгейте запрещено сомневаться! Его машина этих Словенцев и в пять мячей вынесет!
Ахах 1-0снова выиграют либо 1-1сыграют
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Ответ Игорь Петров
Атакующий футбол Саутгейта и победа в 3+ мяча над Словенией спасут Хорватию. Кто-то сомневается?
Этого недостаточно. Нужно еще, чтобы в группе F и Грузия, и Чехия обязательно проиграли.
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Ответ Игорь Петров
Атакующий футбол Саутгейта и победа в 3+ мяча над Словенией спасут Хорватию. Кто-то сомневается?
Ержан, просыпайся..
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Отличные показатели для его возраста! Видно как Лука серьезно работает над собой!
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Ответ Митрандир цвета хаки
Рональду два матча пыжился против днарей пытаясь зашакалить гол, а Модрич взял и показал как должен забивать 39летний топ-игрок. И он не замыкальщик, на статку которого играет вся команда!
Пятый класс закончил?
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Ответ Игорь Петров
Атакующий футбол Саутгейта и победа в 3+ мяча над Словенией спасут Хорватию. Кто-то сомневается?
Мало кто в это верит.
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Ответ Игорь Петров
Атакующий футбол Саутгейта и победа в 3+ мяча над Словенией спасут Хорватию. Кто-то сомневается?
В Саутгейте запрещено сомневаться! Его машина этих Словенцев и в пять мячей вынесет!
+1
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Ответ Игорь Петров
Атакующий футбол Саутгейта и победа в 3+ мяча над Словенией спасут Хорватию. Кто-то сомневается?
ага, Сербия играет вничью - и всё на этом
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Хорватам не хватило еще одного Модрича для победы
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Слово легенда уже было ? Ладно напишу Лев🦁 обладатель футбольного Оскара как никак, высшая награда для футболиста, но в этом матче Луке чуть помогли в голосовании там ихнем
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Орден пенсионеру!
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