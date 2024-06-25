Модрич признан лучшим игроком матча Хорватия – Италия. Лука не реализовал пенальти, но забил с игры

Объявлен лучший игрок матча Хорватия – Италия.

По итогам игры заключительного тура группового этапа Евро-2024 награду получил хорватский полузащитник .

38-летний футболист «Реала» не реализовал пенальти, но смог забить с игры. Также он пасовал с точностью 91% и пробежал 8,8 километра (максимальная скорость – 31,9 км/ч).

Игра завершилась вничью – 1:1.

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