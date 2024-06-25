Италия вышла в плей-офф Евро в 5-й раз подряд – со второго места в группе В

Теги Лучано Спаллетти Сборная Италии по футболу серия А Италия Сборная Хорватии по футболу Сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 Футбол

Сборная Италии сыграет в плей-офф Евро-2024.

Команда Лучано Спаллетти сыграла вничью с Хорватией (1:1) в заключительном туре группового этапа и с 4 очками финишировала на второй строчке в группе В, пропустив вперед только Испанию.

Итальянцы вышли в 1/8 финала чемпионата Европы в пятый раз подряд. Они являются действующими чемпионами и в плей-офф встретятся со Швейцарией.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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59 комментариев
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Уххх, вот это игра. Но итальянцы играли лучше хорватов и не заслужили поражение, а хорваты опять хотели пройти по стечению обстоятельств, хватит уже :)
+39
-8
+31
Ну не знаю, как по мне, один из лучших матчей этого евро, если не лучший. Хорваты молодцы, бились. Брозович вообще матч жизни выдал. Ну а Модрич, эх…одно удовольствие наблюдать за этим маэстро
+25
-2
+23
Что-то я не понял решения добавить 8 минут, не сказать что 1 Вар занял столько времени, да и хорваты не изображали муки какие-то, даже играли в футбол, а не у флажка стояли.
+13
-3
+10
Италия еле как выползла, повезло конечно им. Но исторически когда скуадра так выходят из группы обычно далеко доходят
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+8
ставил на проход Италии, но как же жалко в конце было хорватов... и даже пофигу на деньги стало:(
+6
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+4
Напоминаю, что от матча к мачту итальянцы прибавляют. Это даже хорошо, что на волевых вышли напрямую-чем сложнее путь к финалу, тем выше шансы на очередной титул. Чем больше ругают эту сборную, тем очевиднее ее итоговая победа. На прошлом евро на них тоже не ставили, чем все кончилось?
+5
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+4
Ответ Burel
Футбол спасён!! 🎊 Отвратительная антифутбольная команда наконец вылетела во главе с главным автобусником Модриком
Италия ничем не лучше, очередной хейтер Мадрида и Модрича. Назвать Модрича автобусником, как назвать Хави автобусником
+10
-7
+3
Италия частенько на корячках выползала из группы, а потом далеко заходила в плей-офф.
Правда, есть одно существенное но. Раньше Италия была напичкана суперзвездами, а сейчас команда состоит из рабочих лошадок.
+3
0
+3
Ваще, мне больно смотреть было на дом пенсионеров под названием Хорватия (вспоминая, как они в прайме играли), но 8 минут, камон....судейка лучше бы сразу пеналь поставил, чем так игру растягивал.
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Ответ Burel
антифутболу на этот раз не удалось отскочить.Ура
мне хорваты реал напоминают. Только менее везучие, конечно
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Ответ Dvin
Вылет Италии был бы несправедлив. Хорваты не в первый раз демонстрируют ватный футбол. Пора уже вылетать. Кроме старины Модрича и отметить некого
Так Италия и не вылетела бы скорее всего.
+2
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Ответ Burel
Футбол спасён!! 🎊 Отвратительная антифутбольная команда наконец вылетела во главе с главным автобусником Модриком
Чемодан, вокзал, больница
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Был уверен до последнего, что не проиграют. Доннарумма пока лучший на чемпионате, как и на прошлом.
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Рад за мистера. Возможно, пойдут по нарастающей, но пока бледно
+2
0
+2
Так и знал что ничья с хорватами будет 😅
+2
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Вылет Италии был бы несправедлив. Хорваты не в первый раз демонстрируют ватный футбол. Пора уже вылетать. Кроме старины Модрича и отметить некого
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Ответ Dvin
Вылет Италии был бы несправедлив. Хорваты не в первый раз демонстрируют ватный футбол. Пора уже вылетать. Кроме старины Модрича и отметить некого
Италия бы не вылетела с вероятностью 99%. Венгры были бы ниже по разнице. Второй слот у Турции 3 очка и разница -1, а у чехов 1 очко. Ничья и чехи ниже, победа Чехии и Турция ниже. Есть, конечно, единственный сумасшедший вариант где Грузия обыгрывает Португалию, но это фантастика. И ещё группа с Англией где у трёх команд не больше 2 очков сейчас
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В какой-то момент показалось, что у Лучано очередная Аустрия получается.
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А положение венгров стало лучше, 1 команда хуже них в зачете есть
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Ответ CR6
Ну не знаю, как по мне, один из лучших матчей этого евро, если не лучший. Хорваты молодцы, бились. Брозович вообще матч жизни выдал. Ну а Модрич, эх…одно удовольствие наблюдать за этим маэстро
антифутболу на этот раз не удалось отскочить.Ура
+7
-6
+1
Ответ Fulyan
Уххх, вот это игра. Но итальянцы играли лучше хорватов и не заслужили поражение, а хорваты опять хотели пройти по стечению обстоятельств, хватит уже :)
Хмм, да вроде как наоборот же было. Хорваты весь матч бегали с огнем в глазах, а Италия играла на п...х.й, изредка пытаясь ловить на контр-атака.
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Данни маккелли позор мирового футбола
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Ответ Mr. Jones
Англичан, кстати, вытащили впервые после домашнего ЧМ, а слить за это время успели раз 5-6 с больших турниров.
Их тогда как некстванов особо никто и не котировал, это как раз с прихода саутгейта появилось «лучшее поколение в истории», ветер поменялся, пришлось уефа переобуваться
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Ответ Carasa
Их тогда как некстванов особо никто и не котировал, это как раз с прихода саутгейта появилось «лучшее поколение в истории», ветер поменялся, пришлось уефа переобуваться
Да не, прекрасное поколение было в 2000-х (кроме вратарей, как обычно), точно не слабее нынешнего. Когда Руни удаляли за провокацию со стороны Роналду, а потом со сборной просто работал МакЛарен.
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Ответ Тихон Кб
да-да, это судьи виноваты, что хорваты не могут удержать победный счет на последних минутах и пускают дурака
Судьи виноваты в неадекватном количестве этих самых "последних минут".
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Ответ Mr. Jones
Да не, прекрасное поколение было в 2000-х (кроме вратарей, как обычно), точно не слабее нынешнего. Когда Руни удаляли за провокацию со стороны Роналду, а потом со сборной просто работал МакЛарен.
Ну хз, по мне так там 50/50 всегда было, что бекхэма за тычок симеоне, что руни, вот за гол лэмпарда в 2010м было действительно обидно. В 2000-м при кигане они сами как обычно обделались, разве что в 2004м португальцев действительно подтягивали, когда гол кэмпбелла отменили, но там-то ничего удивительного не было, хозяев разнарядка всегда тянуть
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Ответ Fulyan
Уххх, вот это игра. Но итальянцы играли лучше хорватов и не заслужили поражение, а хорваты опять хотели пройти по стечению обстоятельств, хватит уже :)
Италия симпатична, но не сказал бы, что сильно лучше играли
Второй тайм примерно на уровне первого от Хорватии
Да, включились в конце, но с первым таймом против Албании и близко не сравнится
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Ответ Metalloid
Это хорватам и косоварам за их кричалки и поведение воздалось!
Лично хорватские футболисты участвовали в крмчалках? Причём тут такая конспирология?
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Ответ Artem89S
Напоминаю, что от матча к мачту итальянцы прибавляют. Это даже хорошо, что на волевых вышли напрямую-чем сложнее путь к финалу, тем выше шансы на очередной титул. Чем больше ругают эту сборную, тем очевиднее ее итоговая победа. На прошлом евро на них тоже не ставили, чем все кончилось?
А в чем прибавка?
1 матч - с натяжкой, но боль-мень вынесли Албанцев.
2 матч - полный разрыв от Испании.
3 матч - кривая суета в атаке и адский отскок на 90+8.
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Ответ Artem89S
Напоминаю, что от матча к мачту итальянцы прибавляют. Это даже хорошо, что на волевых вышли напрямую-чем сложнее путь к финалу, тем выше шансы на очередной титул. Чем больше ругают эту сборную, тем очевиднее ее итоговая победа. На прошлом евро на них тоже не ставили, чем все кончилось?
Они не прибавляют, они просто умеют играть вторым номером. Поэтому и могут выиграть Евро, не попав на 2 подряд чемпионата мира.
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