Италия вышла в плей-офф Евро в 5-й раз подряд – со второго места в группе В

Сборная Италии сыграет в плей-офф Евро-2024.

Команда Лучано Спаллетти сыграла вничью с Хорватией (1:1) в заключительном туре группового этапа и с 4 очками финишировала на второй строчке в группе В, пропустив вперед только Испанию.

Итальянцы вышли в 1/8 финала чемпионата Европы в пятый раз подряд. Они являются действующими чемпионами и в плей-офф встретятся со Швейцарией.

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