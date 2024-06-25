Италия вышла в плей-офф Евро в 5-й раз подряд – со второго места в группе В
Сборная Италии сыграет в плей-офф Евро-2024.
Команда Лучано Спаллетти сыграла вничью с Хорватией (1:1) в заключительном туре группового этапа и с 4 очками финишировала на второй строчке в группе В, пропустив вперед только Испанию.
Итальянцы вышли в 1/8 финала чемпионата Европы в пятый раз подряд. Они являются действующими чемпионами и в плей-офф встретятся со Швейцарией.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Правда, есть одно существенное но. Раньше Италия была напичкана суперзвездами, а сейчас команда состоит из рабочих лошадок.
Второй тайм примерно на уровне первого от Хорватии
Да, включились в конце, но с первым таймом против Албании и близко не сравнится
1 матч - с натяжкой, но боль-мень вынесли Албанцев.
2 матч - полный разрыв от Испании.
3 матч - кривая суета в атаке и адский отскок на 90+8.