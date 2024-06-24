Обзор матча Хорватия — Италия, группы B на Евро 2024, 24.06.2024

В группе В на чемпионате Европы по футболу 24 июня двумя матчами завершился групповой этап. Сборные Хорватии и Италии проводили свой поединок в Лейпциге на арене Лейпциг Штадиум. Матч завершился вничью со счетом 1 : 1.

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Для сборной Хорватии плей-офф начался уже после второго тура. Команда Златко Далича проиграла испанцам и потеряла очки в матче с албанцами. Только победа в сегодняшней игре выводила хорватов в 1/8 финала. В свою очередь сборную Италии устраивала ничья. Инициативой в матче с первых минут завладели «шашечные». Самый опасный момент возник у Луки Сучича, который сильно пробил с дальней дистанции в девятку, но Джанлуиджи Доннарумме хватило роста, чтобы перевести мяч на угловой. Итальянцы в середине первого тайма перехватили инициативу и уже сами создали убойный момент. После мягкого навеса в штрафную с правого фланга от Николо Бареллы головой без помех бил его одноклубник по «Интеру» Алессандро Бастони, но теперь уже свое мастерство продемонстрировал Доминик Ливакович. В целом первую половину игры можно было назвать равной, а нулевую ничью закономерной.

Не прошло и десяти минут с начала второй половины игры, как в ней случились два важных события. Сначала после удара Андрея Крамарича из пределов штрафной мяч попал в руку Давиде Фраттези, и арбитр назначил пенальти. Однако Доннарумма смог отбить удар Луки Модрича. Тем не менее капитан хорватской сборной смог забить буквально в следующей атаке на 55-й минуте. Ситуация в матче полностью поменялась. Теперь уже итальянцам нужно было забивать. Напряжение выросло. Лучано Спаллетти стал производить замены, Игроки сборной Хорватии стали часто фолить и получать желтые карточки. И все же итальянцам удалось сравнять счет на восьмой добавленной минуте. Риккардо Калафьори взял игру на себя, прошел до штрафной соперника и отдал пас Маттиа Дзакканьи, который обводящим ударом послал мяч в дальнюю девятку ворот Ливаковича.

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