Обзор матча Хорватия — Италия, группы B на Евро 2024, 24.06.2024

Теги Сборная Италии по футболу Сборная Хорватии по футболу результаты Евро-2024 Футбол

В группе В на чемпионате Европы по футболу 24 июня двумя матчами завершился групповой этап. Сборные Хорватии и Италии проводили свой поединок в Лейпциге на арене Лейпциг Штадиум. Матч завершился вничью со счетом 1 : 1.

➡️ Раздаем бесплатные ставки на ЕВРО-2024!!!

➡️ Забрать фрибет 3 000₽

Для сборной Хорватии плей-офф начался уже после второго тура. Команда Златко Далича проиграла испанцам и потеряла очки в матче с албанцами. Только победа в сегодняшней игре выводила хорватов в 1/8 финала. В свою очередь сборную Италии устраивала ничья. Инициативой в матче с первых минут завладели «шашечные». Самый опасный момент возник у Луки Сучича, который сильно пробил с дальней дистанции в девятку, но Джанлуиджи Доннарумме хватило роста, чтобы перевести мяч на угловой. Итальянцы в середине первого тайма перехватили инициативу и уже сами создали убойный момент. После мягкого навеса в штрафную с правого фланга от Николо Бареллы головой без помех бил его одноклубник по «Интеру» Алессандро Бастони, но теперь уже свое мастерство продемонстрировал Доминик Ливакович. В целом первую половину игры можно было назвать равной, а нулевую ничью закономерной.

Не прошло и десяти минут с начала второй половины игры, как в ней случились два важных события. Сначала после удара Андрея Крамарича из пределов штрафной мяч попал в руку Давиде Фраттези, и арбитр назначил пенальти. Однако Доннарумма смог отбить удар Луки Модрича. Тем не менее капитан хорватской сборной смог забить буквально в следующей атаке на 55-й минуте. Ситуация в матче полностью поменялась. Теперь уже итальянцам нужно было забивать. Напряжение выросло. Лучано Спаллетти стал производить замены, Игроки сборной Хорватии стали часто фолить и получать желтые карточки. И все же итальянцам удалось сравнять счет на восьмой добавленной минуте. Риккардо Калафьори взял игру на себя, прошел до штрафной соперника и отдал пас Маттиа Дзакканьи, который обводящим ударом послал мяч в дальнюю девятку ворот Ливаковича.

Смотреть видео

➡️ Раздаем бесплатные ставки на ЕВРО-2024!!!

➡️ Забрать фрибет 3 000₽

Хорватия – Италия 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
24 июня, 22.00, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 55 Модрич, 1:1 – 90+8 Дзакканьи.
ХорватияЛивакович, Станишич, Шутало, Понграчич, Гвардиол, Модрич (Маер, 80), Ковачич (Иванушец, 70), Брозович, Пашалич (Будимир, 46), Сучич (Перишич, 70), Крамарич (Юранович, 90).
ИталияДоннарумма, Ди Лоренцо, Дармиан (Дзакканьи, 81), Бастони, Калафьори, Димарко (Кьеза, 57), Жоржиньо (Фаджоли, 81), Барелла, Пеллегрини (Фраттези, 46), Распадори (Скамакка, 75), Ретеги.
Предупреждения:
Сучич (24), Модрич (60), Иванушец (73), Понграчич (78), Станишич (82), Брозович (90+1), Калафьори (90+3), Фаджоли (90+6).
Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий