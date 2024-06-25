«Бетис» подписал защитника «Саутгемптона» Перро. Игрок провел сезон в «Ницце» в аренде

Теги Ницца премьер-лига Англия Бетис лига 1 Франция Ла Лига трансферы Саутгемптон Ромен Перро Футбол

Защитник «Саутгемптона» Ромен Перро перешел в «Бетис».

Испанский клуб объявил о трансфере 26-летнего игрока «Саутгемптона». 

Француз подписал контракт до лета 2029 года.

Перро провел сезон-2023/24 в составе «Ниццы», он сыграл в 19 матчах в чемпионате Франции и сделал 1 результативную передачу. Его подробная статистика – здесь

Изображение: realbetisbalompie.es

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