«Бетис» подписал защитника «Саутгемптона» Перро. Игрок провел сезон в «Ницце» в аренде

Защитник «Саутгемптона» Ромен Перро перешел в «Бетис».

Испанский клуб объявил о трансфере 26-летнего игрока « ».

Француз подписал контракт до лета 2029 года.

провел сезон-2023/24 в составе «Ниццы», он сыграл в 19 матчах в чемпионате Франции и сделал 1 результативную передачу. Его подробная статистика – здесь.

Изображение: realbetisbalompie.es

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