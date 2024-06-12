Барколя, Тель, Шевалье, Йоро и Диаките не поедут на Олимпиаду. Шерки, Диуф и Матсима – в новой заявке сборной Франции
Объявлен новый предварительный состав сборной Франции на Олимпиаде в Париже.
Главный тренер олимпийской сборной Франции Тьерри Анри назвал обновленный список из 25 игроков, которые могут сыграть на Олимпиаде этим летом.
Напомним, Мбаппе, покинувший «ПСЖ» по окончании сезона, не попал в заявку. Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн также не сможет принять участие в турнире.
Также стало известно, что клубы отказали в участии в Олимпийских играх таким игрокам, как Люка Шевалье, Бафоде Диаките, Лени Йоро, Брэдли Баркола, Уоррен Заир-Эмери и Матис Тель.
В результате в олимпийскую сборную были вызваны полузащитник «Лиона» Райан Шерки, полузащитник «Ланса» Анди Диуф и защитник «Монако» Крислен Матсима.
На данный момент список выглядит следующий образом:
Вратари: Обед Нкамбадио («Париж»), Гийом Рест («Тулуза»), Робен Риссер («Дижон»);
Защитники: Кастелло Лукеба («РБ Лейпциг»), Килианн Сильдийя («Фрайбург»), Брадле Локо («Брест»), Максим Эстев («Бернли»), Адриен Трюффер («Ренн»), Крислен Матсима («Монако»);
Полузащитники: Магн Аклиуш («Монако»), Жорис Шотар («Монпелье»), Дезире Дуэ («Ренн»), Энцо Мийо («Штутгарт»), Кефрен Тюрам («Ницца»), Лесли Угочукву («Челси»), Куадио Коне («Боруссия» Менхенгладбах), Анди Диуф («Ланс»).
Нападающие: Жан-Филипп Матета, Майкл Олисе (оба – «Кристал Пэлас»), Арно Калимуэндо («Ренн»), Александр Ляказетт, Райан Шерки (оба – «Лион»).
Как подчеркнул Анри, данный список по-прежнему является предварительным и может быть изменен вплоть до 3 июля.
Игроки начнут подготовку к Олимпиаде 16 июня. Футбольный турнир в рамках Олимпиады в Париже пройдет с 24 июля по 10 августа.