Барколя, Тель, Шевалье, Йоро и Диаките не поедут на Олимпиаду. Шерки, Диуф и Матсима – в новой заявке сборной Франции

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Объявлен новый предварительный состав сборной Франции на Олимпиаде в Париже.

Главный тренер олимпийской сборной Франции Тьерри Анри назвал обновленный список из 25 игроков, которые могут сыграть на Олимпиаде этим летом.

Напомним, Мбаппе, покинувший «ПСЖ» по окончании сезона, не попал в заявку. Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн также не сможет принять участие в турнире.

Также стало известно, что клубы отказали в участии в Олимпийских играх таким игрокам, как Люка Шевалье, Бафоде Диаките, Лени Йоро, Брэдли Баркола, Уоррен Заир-Эмери и Матис Тель.

В результате в олимпийскую сборную были вызваны полузащитник «Лиона» Райан Шерки, полузащитник «Ланса» Анди Диуф и защитник «Монако» Крислен Матсима.

На данный момент список выглядит следующий образом:

Вратари: Обед Нкамбадио («Париж»), Гийом Рест («Тулуза»), Робен Риссер («Дижон»);

Защитники: Кастелло ЛукебаРБ Лейпциг»), Килианн СильдийяФрайбург»), Брадле Локо («Брест»), Максим ЭстевБернли»), Адриен Трюффер («Ренн»), Крислен МатсимаМонако»);

Полузащитники: Магн Аклиуш («Монако»), Жорис ШотарМонпелье»), Дезире Дуэ («Ренн»), Энцо МийоШтутгарт»), Кефрен ТюрамНицца»), Лесли УгочуквуЧелси»), Куадио КонеБоруссия» Менхенгладбах), Анди Диуф («Ланс»).

Нападающие: Жан-Филипп Матета, Майкл Олисе (оба – «Кристал Пэлас»), Арно Калимуэндо («Ренн»), Александр Ляказетт, Райан Шерки (оба – «Лион»).

Как подчеркнул Анри, данный список по-прежнему является предварительным и может быть изменен вплоть до 3 июля.

Игроки начнут подготовку к Олимпиаде 16 июня. Футбольный турнир в рамках Олимпиады в Париже пройдет с 24 июля по 10 августа.

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4 комментария
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Столько разговоров о Мбаппе и олимпиаде. Когда ПСЖ и Лиль забили на домашний турнир и не отдали молодежь
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Ну потому что всем насрать на олимпиаду в футболе , она важна только для нашего деда, который в футболе не бум бум , и говорит что давненько мы там не играли )))
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А Месси тут причем?)
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Тьерри Анри тренер олимпийской сборной?! Ей ничего не светит будь там хоть Мбаппе с Гризманном...
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