Барколя, Тель, Шевалье, Йоро и Диаките не поедут на Олимпиаду. Шерки, Диуф и Матсима – в новой заявке сборной Франции

Объявлен новый предварительный состав сборной Франции на Олимпиаде в Париже.

Главный тренер олимпийской сборной Франции Тьерри Анри назвал обновленный список из 25 игроков, которые могут сыграть на Олимпиаде этим летом.

Напомним, , покинувший « » по окончании сезона, не попал в заявку. Нападающий « » также не сможет принять участие в турнире.

Также стало известно, что клубы отказали в участии в Олимпийских играх таким игрокам, как , , , , и .

В результате в олимпийскую сборную были вызваны полузащитник « » Райан Шерки, полузащитник « » и защитник «Монако» Крислен Матсима.

На данный момент список выглядит следующий образом:

Вратари: Обед Нкамбадио («Париж»), (« »), (« »);

Защитники: (« »), (« »), («Брест»), (« »), («Ренн»), (« »);

Полузащитники: («Монако»), (« »), («Ренн»), (« »), (« »), (« »), (« » ), Анди Диуф («Ланс»).

Нападающие: , (оба – « »), («Ренн»), , (оба – «Лион»).

Как подчеркнул Анри, данный список по-прежнему является предварительным и может быть изменен вплоть до 3 июля.

Игроки начнут подготовку к 16 июня. Футбольный турнир в рамках Олимпиады в Париже пройдет с 24 июля по 10 августа.