Хомуха о Горшкове в «Зените»: «Будет футболистом ротации. Капитан команды Дуглас на его позиции, выиграть конкуренцию очень сложно»

Дмитрий Хомуха оценил переход Юрия Горшкова в «Зенит».

Сегодня сине-бело-голубые объявили о переходе 25-летнего защитника из « ». С 25-летним футболистом заключен контракт по схеме «3+1». На игрока также претендовал московский «Спартак».

« будет футболистом ротации. На его позиции играет , который является капитаном команды.

Юрию будет очень сложно выиграть конкуренцию у Сантоса. Хорошо, что сейчас стали больше покупать российских футболистов», – сказал экс-игрок « » и ЦСКА.

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