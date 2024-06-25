Хомуха о Горшкове в «Зените»: «Будет футболистом ротации. Капитан команды Дуглас на его позиции, выиграть конкуренцию очень сложно»
Дмитрий Хомуха оценил переход Юрия Горшкова в «Зенит».
Сегодня сине-бело-голубые объявили о переходе 25-летнего защитника из «Крыльев Советов». С 25-летним футболистом заключен контракт по схеме «3+1». На игрока также претендовал московский «Спартак».
«Горшков будет футболистом ротации. На его позиции играет Дуглас Сантос, который является капитаном команды.
Юрию будет очень сложно выиграть конкуренцию у Сантоса. Хорошо, что сейчас стали больше покупать российских футболистов», – сказал экс-игрок «Зенита» и ЦСКА.
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