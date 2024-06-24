Адвокат Гусев о Промесе: «Наличие судимости не является безусловным препятствием в продлении рабочей визы. Ему не откажут, скорее всего»
Адвокат считает, что у Квинси Промеса не будет проблем с продлением рабочей визы.
Ранее стало известно, что «Спартак» работает над продлением рабочей визы Промеса. Сообщалось, что футболист, в настоящее время находящийся в ОАЭ под подпиской о невыезде, может в скором времени вернуться в Россию – вопрос близок к решению на уровне министерств двух государств.
«Наличие судимости не является безусловным препятствием в продлении рабочей визы. Сама ФМС будет рассматривать этот вопрос в индивидуальном порядке. Скорее всего ему не откажут», – сказал адвокат Владимир Гусев.
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