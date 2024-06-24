Адвокат Гусев о Промесе: «Наличие судимости не является безусловным препятствием в продлении рабочей визы. Ему не откажут, скорее всего»

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Футбол

Адвокат считает, что у Квинси Промеса не будет проблем с продлением рабочей визы.

Ранее стало известно, что «Спартак» работает над продлением рабочей визы Промеса. Сообщалось, что футболист, в настоящее время находящийся в ОАЭ под подпиской о невыезде, может в скором времени вернуться в Россию – вопрос близок к решению на уровне министерств двух государств.

«Наличие судимости не является безусловным препятствием в продлении рабочей визы. Сама ФМС будет рассматривать этот вопрос в индивидуальном порядке. Скорее всего ему не откажут», – сказал адвокат Владимир Гусев.

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7 комментариев
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В стране, где кандидат в депутаты хотел скрыть свою судимость, но его узнал член избиркома, который с ним сидел, ничему удивляться не приходится
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Ну конечно не откажут если такие уважаемые ребята из мид рф лично на посылках отмазывают уголовника ценой репутации страны
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Ответ Циник Петербургский
"...вопрос близок к решению на уровне министерств двух государств..." "Ни разу не админресурс" этого КБ (надеюсь, вы понимаете, как это теперь расшифровывается) клуба 😆
Это ещё не давно, после трагедии в Крокусе, были большие дискуссии, в том числе и в МИДе, относительно того, что мы должны знать, кого мы принимаем. Понимание наступает кто в тренде.
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