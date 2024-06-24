Адвокат Бушманов о Промесе: «Возвращение вероятно. Внешнеполитические структуры могут помочь, если посчитают, что его присутствие в России отвечает национальным или спортивным интересам»

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Политика Футбол

Адвокат высказался о возможном возвращении Квинси Промеса в Мир РПЛ.

«Возвращение Промеса в Россию, несмотря на юридическую неопределенность, можно рассматривать как весьма вероятное событие. В случае, если будут успешно урегулированы все правовые вопросы в ОАЭ.

Кроме того, важно, будет ли проявлен дипломатический интерес обоих государств к его персоне. Немаловажен аспект изменившихся коммерческих и игровых потенциалов Промеса для его российского клуба. Все эти составляющие, как и каждое в отдельности, могут и положительно, и отрицательно повлиять на дальнейшую судьбу Квинси.

Урегулирование вопросов вокруг Промеса уже затянулось, требует еще немало времени, выверенной стратегии и больших усилий заинтересованных лиц, что может значительно снизить спортивный потенциал игрока и, соответственно, интерес к нему как к спортсмену.

Квинси по-прежнему имеет действующий контракт с российским клубом, это создает обязательства как для него, так и для «Спартака». Красно-белые могут продолжить проявлять заинтересованность в возвращении игрока и ускорении процесса разрешения его дел через юридическую и дипломатическую поддержку.

Внешнеполитические структуры России вполне могут оказать реальную помощь в скорейшем урегулировании его юридического статуса с точки зрения международного права, особенно если посчитают, что его присутствие на российской территории отвечает национальным или спортивным интересам.

На мой взгляд, скорейшее возвращение Промеса выгодно не только ему, но и российскому футбольному клубу: появление результативного игрока, даже с учетом его нынешней репутации, безусловно, усилит его маркетинговую ценность, привлекая новых болельщиков, спонсоров, увеличивая продажи мерчендайза», – отметил Игорь Бушманов.

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15 комментариев
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Европа,Америка и арабы - переманиваем с более высокими зп умы со всего света, учёных, айтишников, врачей, архитекторов, преподавателей в университеты. Россия - назло всем уголовников в футбол подписываем, завидуйте враги!
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Наркотрафик из Аргентины для МИДа прикрыли, поэтому Промес с его опытом и связями полностью отвечает национальным интересам России!
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Футболист и национальные интересы 🤦🏻‍♂️
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В принципе совершенно не нужно быть адвокатом и даже юристом, чтобы такой комментарий дать. Подойдите к любому деду на завалинке, и он сможет примерно такое выдать без труда.
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Ответ counsel
В принципе совершенно не нужно быть адвокатом и даже юристом, чтобы такой комментарий дать. Подойдите к любому деду на завалинке, и он сможет примерно такое выдать без труда.
Только ещё доходчивей, ввиду употребления всем нам хорошо известной лексики !
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Больше всех, возвращение Промеса в Россию, волнует даже не спартаковских болельщиков, а обитателей российского города с голландским названием.)))
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Ответ matroskin1203
Вот я ватник, но никак не могу придумать, как возвращение бездарного оптового наркоторговца может помочь национальным интересам.
Читай внимательно. «Внешнеполитические структуры могут помочь, если посчитают, что его присутствие в России отвечает национальным ИЛИ спортивным интересам».
Для тех, кто в танке: причинами помощи в возвращении могут быть не только национальные интересы, но и спортивные. Если Промес в порядке, то спортивный интерес, без сомнений, имеется.
P.S. Решение голландского суда, саудитов как-то не убедили.
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Ответ Пнин
Кто-нибудь может объяснить, каким национальным интересам России отвечает присутствие на нашей территории Промеса?
Сделать назло западу
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