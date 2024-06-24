Мостовой о Глушенкове и Горшкове: «Не вижу их в старте «Зенита» – если Вендел, Барриос и Клаудиньо сильнее, то Семак будет их ставить. Команда из 11 россиян выше 5-го места не поднимется»

Александр Мостовой сомневается, что новички «Зенита» попадут в стартовый состав.

В июне «Зенит» подписал хавбека «Локомотива» и защитника «Крыльев Советов» .

«О проблемах «Зенита» с российскими футболистами говорили уже немало. Подписали Максима Глушенкова, теперь вот Юрия Горшкова. Очевидно, что Дуглас Сантос сильнее, он будет первым номером.

Пока не вижу обоих новичков «Зенита» в стартовом составе. Только если кто-то из легионеров покинет команду, у них будет шанс. Посмотрите, кто создавал интригу в минувшем розыгрыше . У « », « » и «Зенита» по девять-десять легионеров в составах. Если у команды будет выходить 11 россиян в старте, выше пятого места она не поднимется.

Я не говорю, что легионеры – это плохо. Смотреть надо не в паспорт, а на качество игры. Если Вендел, Барриос, Клаудиньо сильнее, то, конечно, Сергей Семак будет их ставить. Пусть российские игроки становятся сильнее, тогда и будут играть», – сказал бывший игрок сборной России.

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