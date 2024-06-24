Мостовой о Глушенкове и Горшкове: «Не вижу их в старте «Зенита» – если Вендел, Барриос и Клаудиньо сильнее, то Семак будет их ставить. Команда из 11 россиян выше 5-го места не поднимется»
Александр Мостовой сомневается, что новички «Зенита» попадут в стартовый состав.
В июне «Зенит» подписал хавбека «Локомотива» Максима Глушенкова и защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова.
«О проблемах «Зенита» с российскими футболистами говорили уже немало. Подписали Максима Глушенкова, теперь вот Юрия Горшкова. Очевидно, что Дуглас Сантос сильнее, он будет первым номером.
Пока не вижу обоих новичков «Зенита» в стартовом составе. Только если кто-то из легионеров покинет команду, у них будет шанс. Посмотрите, кто создавал интригу в минувшем розыгрыше РПЛ. У «Краснодара», «Динамо» и «Зенита» по девять-десять легионеров в составах. Если у команды будет выходить 11 россиян в старте, выше пятого места она не поднимется.
Я не говорю, что легионеры – это плохо. Смотреть надо не в паспорт, а на качество игры. Если Вендел, Барриос, Клаудиньо сильнее, то, конечно, Сергей Семак будет их ставить. Пусть российские игроки становятся сильнее, тогда и будут играть», – сказал бывший игрок сборной России.
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Так он мало того, что ставит Максима в один ряд с Венделом, Барриосом и Клаудиньо, хотя это игроки вообще разных позиций и конкурентами друг другу они не являются, так и вовсе начал зачем-то выдумывать какую-то историю про 11 россиян в основе, хотя Зенит никонда такой цели не декларировал ни словом, ни делом.
Глушенкова берут в основу.
Волкова берут как дублёра Караваева с перспективой вырасти в игрока основы.
Латышонок приезжает в статусе игрока, от которого зависит будет ли он играть в основе или проиграет конкуренцию Адамову. То есть всё прозрачно.
Глушенков по позиции им не конкурент.