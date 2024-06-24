Мостовой о Глушенкове и Горшкове: «Не вижу их в старте «Зенита» – если Вендел, Барриос и Клаудиньо сильнее, то Семак будет их ставить. Команда из 11 россиян выше 5-го места не поднимется»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Мостовой Краснодар лимит на легионеров Вильмар Барриос Клаудиньо Вендел Р-Спорт Максим Глушенков Юрий Горшков Футбол

Александр Мостовой сомневается, что новички «Зенита» попадут в стартовый состав.

В июне «Зенит» подписал хавбека «Локомотива» Максима Глушенкова и защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова.

«О проблемах «Зенита» с российскими футболистами говорили уже немало. Подписали Максима Глушенкова, теперь вот Юрия Горшкова. Очевидно, что Дуглас Сантос сильнее, он будет первым номером.

Пока не вижу обоих новичков «Зенита» в стартовом составе. Только если кто-то из легионеров покинет команду, у них будет шанс. Посмотрите, кто создавал интригу в минувшем розыгрыше РПЛ. У «Краснодара», «Динамо» и «Зенита» по девять-десять легионеров в составах. Если у команды будет выходить 11 россиян в старте, выше пятого места она не поднимется.

Я не говорю, что легионеры – это плохо. Смотреть надо не в паспорт, а на качество игры. Если Вендел, Барриос, Клаудиньо сильнее, то, конечно, Сергей Семак будет их ставить. Пусть российские игроки становятся сильнее, тогда и будут играть», – сказал бывший игрок сборной России.

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35 комментариев
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Причем здесь Барриос и Венделл с центра поля?

На 3 или 4 места атаки претендуют: Мостовой, Педро, Мантуан, Кассьера, Сергеев и Клаудиньо

Разве это великая конкуренция по европейским масштабам? Если этого бояться лучше вообще не играть в футбол
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Мостовой конечно в своём репертуаре. В основу по факту купили только Глушенкова, который будет играть либо вместо Сергеева в паре с Кассьерой, либо вместо Артура на правом фланге.
Так он мало того, что ставит Максима в один ряд с Венделом, Барриосом и Клаудиньо, хотя это игроки вообще разных позиций и конкурентами друг другу они не являются, так и вовсе начал зачем-то выдумывать какую-то историю про 11 россиян в основе, хотя Зенит никонда такой цели не декларировал ни словом, ни делом.
+13
-3
+10
Ответ SMART789
Причем здесь Барриос и Венделл с центра поля? На 3 или 4 места атаки претендуют: Мостовой, Педро, Мантуан, Кассьера, Сергеев и Клаудиньо Разве это великая конкуренция по европейским масштабам? Если этого бояться лучше вообще не играть в футбол
Вы как-то забыли про Артура и Изидора, итого получается 8 человек на 3 места в атаке (правда Мантуан сейчас во многом это латераль). Для клуба без еврокубков это и правда перебор
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Ростов в позапрошлом сезоне играл без легионеров вообще и до последнего тура претендовал даже на 2 место, закончил на 4. Царь, как всегда, сел в лужу.
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Ответ Сергей Лютый
Семак в важных играх однозначно будет делать ставку на результат и на легионеров, эти ребята будут смотреть футбол со скамейки запасных
Горшков будет смотреть игру со скамейки запасных 80% игрового времени. Но он наверняка и сам это понимает, да и чего скрывать - его берут как дублёра Сантоса и все всё прекрасно понимают.
Глушенкова берут в основу.
Волкова берут как дублёра Караваева с перспективой вырасти в игрока основы.
Латышонок приезжает в статусе игрока, от которого зависит будет ли он играть в основе или проиграет конкуренцию Адамову. То есть всё прозрачно.
+6
-1
+5
Ответ SMART789
Причем здесь Барриос и Венделл с центра поля? На 3 или 4 места атаки претендуют: Мостовой, Педро, Мантуан, Кассьера, Сергеев и Клаудиньо Разве это великая конкуренция по европейским масштабам? Если этого бояться лучше вообще не играть в футбол
Артура,Глушенкова и Изидора забыл
+3
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+3
Самая российская команда ,заняла четвертое)
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Ответ Сергей Лютый
Семак в важных играх однозначно будет делать ставку на результат и на легионеров, эти ребята будут смотреть футбол со скамейки запасных
А какие матчи не важные?
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Ответ Сергей Лютый
Глушенков кого из бразильцев должен будет из основы вытеснить?
Либо бразильца Артура, либо бразильца Сергеева.
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Ростов на 4 поднялся сезон назад без легов.😊 А. Ну там же Валера. Неловко вспоминать царьку.
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Ответ Сергей Лютый
Так он на позиции Клаудинио и Венднла номинально играет, кого из них он готов посадить?
Клаудиньо играет глубинного плеймейкера, Вендел бокс-ту-бокс
Глушенков по позиции им не конкурент.
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Ответ Милдронат Бромантанов
Ростов в позапрошлом сезоне играл без легионеров вообще и до последнего тура претендовал даже на 2 место, закончил на 4. Царь, как всегда, сел в лужу.
Команда из россиян выше 4 места не поднимется)
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При Семаке игроки не прогрессируют. Вон даже легионеров нет в сборных.
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Глушенков лучший игрок чемпионата по пасам, но в России же иностранцы априори лучше
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Ну наконец-то, аналитика от Александра!!!
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десяять Россиян и играющий тренер Мостовой И Чемпионы за 7 туров до окончания чемпионата. Но про Кубок и так понятно
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Ответ Иван Колесников
Вы как-то забыли про Артура и Изидора, итого получается 8 человек на 3 места в атаке (правда Мантуан сейчас во многом это латераль). Для клуба без еврокубков это и правда перебор
Да Артура забыл, вы правы, но это та еще суперзвезда обыгрывающая только назад
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Ответ SMART789
Причем здесь Барриос и Венделл с центра поля? На 3 или 4 места атаки претендуют: Мостовой, Педро, Мантуан, Кассьера, Сергеев и Клаудиньо Разве это великая конкуренция по европейским масштабам? Если этого бояться лучше вообще не играть в футбол
Изидора уже даже сами фанаты Зенита не вспоминают...
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вот тут то он прав.
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Ответ Дмитрий9779
А какие матчи не важные?
Групповой этап Кубка, там и будут бегать
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Ответ Болельщик Биатлона
Ну так если они будут сильнее, почему их не ставить? Для Горшкова и Глушенкова это хороший шанс вырасти в футбольном плане и выиграть конкуренцию у пресловутых бразильцев
Неужели он побьет свой рекорд из Локо по голевым? Да-Да))
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