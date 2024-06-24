Агент Жемалетдинова о возможном переходе в ЦСКА: «Слухи не комментирую. Веду переговоры с четырьмя клубами»

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Рифат Жемалетдинов агенты Матч ТВ Вадим Шпинев Футбол

Агент Рифата Жемалетдинова высказался о возможном переходе хавбека в ЦСКА.

Ранее появилась информация, что Жемалетдинов, покинувший «Локомотив» на правах свободного агента, близок к переходу в ЦСКА.

«Уже много раз говорил, слухи не комментирую! Может перейти в ЦСКА, может не перейти в ЦСКА… Я веду переговоры с четырьмя клубами.

Если предложение будет выгодно и интересно футболисту, он его примет. Если нет, значит, нет», – сказал Вадим Шпинев.

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