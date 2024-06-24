«Акрон» подписал опорника сборной Черногории Лончара

«Акрон» объявил о переходе хавбека сборной Черногории Стефана Лончара.

28-летний опорный полузащитник перешел в тольяттинский клуб из венгерского « ».

В течение карьеры Лончар выступал за черногорскую «Сутьеску», хорватскую «Истру» и сербский «Нови Пазар». В минувшем сезоне черногорский опорник отметился 4 голами и ассистом в 31 матче чемпионата Венгрии. Его подробная статистика – здесь.

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