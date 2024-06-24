«Акрон» подписал опорника сборной Черногории Лончара

Теги премьер-лига Россия Дебрецен высшая лига Венгрия трансферы сборная Черногории по футболу Стефан Лончар Акрон Футбол

«Акрон» объявил о переходе хавбека сборной Черногории Стефана Лончара.

28-летний опорный полузащитник перешел в тольяттинский клуб из венгерского «Дебрецена».

В течение карьеры Лончар выступал за черногорскую «Сутьеску», хорватскую «Истру» и сербский «Нови Пазар». В минувшем сезоне черногорский опорник отметился 4 голами и ассистом в 31 матче чемпионата Венгрии. Его подробная статистика – здесь.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Хм, неплохо
+13
-1
+12
Ответ masterwolw
Хм, неплохо
Совсем не плохо уже второй пошёл, будут в середине таблицы
+5
0
+5
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий