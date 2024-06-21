«Акрон» подписал экс-вратаря «Зенита» Васютина

Теги Зенит премьер-лига Россия трансферы Александр Васютин Акрон Футбол

Александр Васютин, игравший за «Зенит», перешел в «Акрон».

Об этом объявила пресс-служба тольттинцев.  

29-летний голкипер уже присоединился к команде на предсезонном сборе в Бурдуре.

«Приветствуем Александра в наших рядах и желаем ему успехов в матчах за красно-черных!» – говорится в сообщении «Акрона».

В минувшем сезоне Мир РПЛ Васютин сыграл один матч. Его статистика – здесь.

Фото: fcakron.ru

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20 комментариев
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Новости через год: "Зенит хочет выкупить Васютина у Акрона за 60 миллионов рублей, вратарём интересуется Краснодар/Динамо/ЦСКА"
+40
-9
+31
Васютин хорошо играл в Скандинавии ....но Акрон...это ж круче ...на самом деле успехов и удачи
+26
-3
+23
Сейчас мы их еще Изидором усилим и парой Чистяков-Сутормин :)
+19
-1
+18
Тут большинство так уверены что он будет первым номером,видимо игру Волкова не видели
+7
0
+7
Ответ Михаил Лубянский
Тут большинство так уверены что он будет первым номером,видимо игру Волкова не видели
Я тоже сразу подумал, что под Волковым сидеть будет
+6
0
+6
Ответ Александр Васильевич
Васютин хорошо играл в Скандинавии ....но Акрон...это ж круче ...на самом деле успехов и удачи
Ну, хоть где-то еще Васютину пригодился его российский паспорт :)
+4
-1
+3
Ответ Александр Васильевич
Васютин хорошо играл в Скандинавии ....но Акрон...это ж круче ...на самом деле успехов и удачи
Лахти, Сарпсборг, Юргорден - невероятный послужной список
+5
-3
+2
Ответ jayokocha
Саша молодец, не стал сидеть на скамейке
так у него контракт вроде закончился 😅
+3
-1
+2
Ответ jayokocha
Саша молодец, не стал сидеть на скамейке
Не факт что в Акроне играть будет. Волков тоже не болт в стакане
+2
0
+2
Ответ St. Jimmy
Новости через год: "Зенит хочет выкупить Васютина у Акрона за 60 миллионов рублей, вратарём интересуется Краснодар/Динамо/ЦСКА"
ахахаха
+2
-1
+1
Думаю будет вторым, т.к. там есть супер-Волков
+1
-1
0
Ехал бы уже в страны Скандинавии, практически всю карьеру там провёл... И чуть на лавке Зенита.
0
0
0
В Зените был третьим. В Акроне в любом случае шансов больше
0
0
0
Ответ St. Jimmy
Новости через год: "Зенит хочет выкупить Васютина у Акрона за 60 миллионов рублей, вратарём интересуется Краснодар/Динамо/ЦСКА"
Эх если бы)))) Васютин ушел свободным агентом по окончании контракта. Боюсь тут такой фортель, как с суммой обратного выкупа, не прокатит🤷🏻‍♂️
+1
-1
0
Ответ Серый
Лахти, Сарпсборг, Юргорден - невероятный послужной список
зато шопился в Икее, кушал их вкусные мороженки, а после тяжелого шоппинга хлопнул сочный Биг Тейсти и запил ориговской Колой в местном Макдаке
0
0
0
Ответ Злодей Спб
Сейчас мы их еще Изидором усилим и парой Чистяков-Сутормин :)
😆
+1
-1
0
Ответ Злодей Спб
Сейчас мы их еще Изидором усилим и парой Чистяков-Сутормин :)
Чтобы передали Ходжаниязову что нового в Зените?)
+1
-1
0
Не удивлюсь если он опять хорошо заиграет. В больших клубах многие ложают, а в обычной для них обстановке раслабляются и ловят кураж.
+1
-1
0
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