«Акрон» подписал экс-вратаря «Зенита» Васютина

Александр Васютин, игравший за «Зенит», перешел в «Акрон».

Об этом объявила пресс-служба тольттинцев.

29-летний голкипер уже присоединился к команде на предсезонном сборе в Бурдуре.

«Приветствуем Александра в наших рядах и желаем ему успехов в матчах за красно-черных!» – говорится в сообщении « ».

В минувшем сезоне Мир РПЛ Васютин сыграл один матч. Его статистика – здесь.

Фото: fcakron.ru

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