«Реал» не переживает насчет перелома Мбаппе. Клуб рассчитывает на него в Суперкубке УЕФА 14 августа, даже если придется делать операцию после Евро

«Реал» не переживает насчет перелома носа Килиана Мбаппе.

По сведениям As, клуб понимает решение отложить операцию на носу до окончания чемпионата Европы и воспринимает его спокойно, не предъявляя никаких требований ни французской федерации, ни футболисту. В Мадриде доверяют врачам сборной Франции, обеспокоенность может возникнуть только в том случае, если французы выйдут в финал турнира. Тогда операцию придется перенести на вторую половину июля, что задержит процесс восстановления.

Испанцы рассчитывают, что официальный дебют нападающего за клуб состоится 14 августа в матче Суперкубка УЕФА против «Аталанты». Финал Евро-2024 пройдет 14 июля.

Медицинские специалисты уверяют, что реабилитация общего перелома занимает не менее трех недель, а для полного выздоровления нужно от четырех до пяти. Однако многие полагают, что у капитана сборной Франции случился не серьезный перелом, а скорее сильное смещение, не требующее месяца восстановления.

Что касается презентации Мбаппе на «Сантьяго Бернабеу», она в любом случае состоится до операции, поскольку перелом не сильно заметен визуально. Дата будет окончательно утверждена в зависимости от окончания выступления французов на Евро.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?