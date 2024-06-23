«Реал» не переживает насчет перелома Мбаппе. Клуб рассчитывает на него в Суперкубке УЕФА 14 августа, даже если придется делать операцию после Евро

Теги Аталанта Реал Мадрид Сборная Франции по футболу серия А Италия Ла Лига травмы Суперкубок Европы Сантьяго Бернабеу Федерация футбола Франции Килиан Мбаппе Футбол

«Реал» не переживает насчет перелома носа Килиана Мбаппе.

По сведениям As, клуб понимает решение отложить операцию на носу до окончания чемпионата Европы и воспринимает его спокойно, не предъявляя никаких требований ни французской федерации, ни футболисту. В Мадриде доверяют врачам сборной Франции, обеспокоенность может возникнуть только в том случае, если французы выйдут в финал турнира. Тогда операцию придется перенести на вторую половину июля, что задержит процесс восстановления.

Испанцы рассчитывают, что официальный дебют нападающего за клуб состоится 14 августа в матче Суперкубка УЕФА против «Аталанты». Финал Евро-2024 пройдет 14 июля.

Медицинские специалисты уверяют, что реабилитация общего перелома занимает не менее трех недель, а для полного выздоровления нужно от четырех до пяти. Однако многие полагают, что у капитана сборной Франции случился не серьезный перелом, а скорее сильное смещение, не требующее месяца восстановления.

Что касается презентации Мбаппе на «Сантьяго Бернабеу», она в любом случае состоится до операции, поскольку перелом не сильно заметен визуально. Дата будет окончательно утверждена в зависимости от окончания выступления французов на Евро.

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9 комментариев
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Презентация будет в маске?))
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у реала лавка на три состава, чего им париться? снова лч и лалигу возьмут
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Ответ Annamengli
да Реалу насрать
Конечно, состав укомплектован, и без него выиграли ЛЧ и Ла Лигу. Бесплатно переходит, так что все норм
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Он застрахован?
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Надеюсь что операцию проведут не в клинике Тимура Хайдарова?!
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На скамейке сидел с нормальным не распухшим носом. Я даже удивился.
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в Реале так поставлен менеджмент (высший пилотаж, я считаю), что они отожмут бабло, потраченное на Мбаппе без его участие в игре - они это показали уже на примере Бэйла...
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Ответ songbilong
Конечно, состав укомплектован, и без него выиграли ЛЧ и Ла Лигу. Бесплатно переходит, так что все норм
Переходит не бесплатно, сотка лямов подписной бонус
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