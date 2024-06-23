Дешам о переломе носа Мбаппе: «Килиан в порядке. Все идет как надо, он привыкает к маске»

Теги Дидье Дешам Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Сборная Польши по футболу травмы Евро-2024 Килиан Мбаппе Здоровье Футбол

Дидье Дешам рассказал о восстановлении Килиана Мбаппе после перелома носа.

Нападающий сборной Франции и «Реала» сломал нос в матче с Австрией (1:0) на Евро-2024. Сейчас он тренируется в маске.

– Выйдет ли Мбаппе в старте на матч с Польшей?

– Увидите в свое время. Все идет как надо, он восстанавливается после удара. Есть гематома, которая уменьшается с каждым днем. Он привыкает к маске, которая немного меняет обзор.

Мбаппе в порядке, – сказал тренер сборной Франции.

Мбаппе в заявке на Нидерланды. Маска все-таки черная

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Как говорил мой дед: -Не сдирайте с людей маски... А вдруг это намордники?
+3
-1
+2
Нос Мбаппе и ассист Роналду получили больше отзывов чем вся Копа
+1
0
+1
Да и не нос был...Вот у Ибры, да...
+1
0
+1
Теперь точно черепашка-ниндзя.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий