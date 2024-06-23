Дешам о переломе носа Мбаппе: «Килиан в порядке. Все идет как надо, он привыкает к маске»
Дидье Дешам рассказал о восстановлении Килиана Мбаппе после перелома носа.
Нападающий сборной Франции и «Реала» сломал нос в матче с Австрией (1:0) на Евро-2024. Сейчас он тренируется в маске.
– Выйдет ли Мбаппе в старте на матч с Польшей?
– Увидите в свое время. Все идет как надо, он восстанавливается после удара. Есть гематома, которая уменьшается с каждым днем. Он привыкает к маске, которая немного меняет обзор.
Мбаппе в порядке, – сказал тренер сборной Франции.
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