Дешам о переломе носа Мбаппе: «Килиан в порядке. Все идет как надо, он привыкает к маске»

Дидье Дешам рассказал о восстановлении Килиана Мбаппе после перелома носа.

Нападающий сборной Франции и « » сломал нос в матче с Австрией (1:0) на Евро-2024. Сейчас он тренируется в маске.

– Выйдет ли Мбаппе в старте на матч с Польшей?

– Увидите в свое время. Все идет как надо, он восстанавливается после удара. Есть гематома, которая уменьшается с каждым днем. Он привыкает к маске, которая немного меняет обзор.

Мбаппе в порядке, – сказал тренер сборной .

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