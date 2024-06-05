Валерий Овчинников о Николиче в ЦСКА: «Руководство клубов – не футбольные люди, у них очень узкий кругозор. Будет как с Абаскалем в «Спартаке», которого не могли долго уволить из-за серьезной неустойки»

Теги Спартак ЦСКА Сергей Игнашевич Евгений Гинер премьер-лига Россия Валерий Овчинников Роман Бабаев Саша Илич Владимир Федотов Пари НН Марко Николич Гильермо Абаскаль Футбол

Валерий Овчинников критически оценил назначение Марко Николича в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что сербский специалист займет пост главного тренера армейцев.

– У нас было очень модно привозить голландцев, потом легкий удар судьбы прошелся по испанцам, до сих пор еще есть последствия. Сейчас на сербов смотрят.

Руководство клубов – не футбольные люди, у них очень узкий кругозор о тренерском корпусе. Они смотрят: «Где работал? Чего добивался?» И тут главный вопрос: «Где?»

Саша Илич в «Пари НН» «здорово» выступил, слава богу, хоть в РПЛ остались. Но я так понимаю, что дело не в нем, а в ребятах, они захотели остаться, поэтому бились.

Не думаю, что с Федотовым поступили правильно. Да, Федотов выступил неудачно для ЦСКА в этом сезоне, но если уж его менять, то на Игнашевича. Он свой, родной.

Но это опять те, кто занимается приглашениями, и я не про Бабаева или Гинера, там другие силы комплектуют команду. Думаю, пройдет и это время, когда мы одних сербов приглашаем.

– Марко Николич останется в ЦСКА до зимы?

– Подпишут такой контракт, как в «Спартаке», и будет ситуация, как с Абаскалем. Когда его не могли долго уволить, потому что, видимо, была серьезная неустойка. Здесь будет то же самое. А как деньги перевести, они найдут. Ничего страшного, рублями возьмут.

Незнание русского языка для топ-клуба – это дополнительная сложность. Плюс комплектация наверняка пойдет в сторону сербских футболистов.

Тоже интересная ситуация. У нас уже одно землячество бегает по российской территории, одни сплошные земляки. Подойти невозможно, – сказал бывший главный тренер «Локомотива» из Нижнего Новгорода Овчинников.

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9 комментариев
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Так Николич знает русский, дедуля ))
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Тот случай когда лучше промолчать, если не знаешь про русский язык Николича.... Не удивлюсь, если он не знает, что Николич тренировал Локомотив и выиграл с ним кубок, что судя по содержанию интервью так и есть ...
Журналист тоже не компетентный, раз не возразил...
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Да кто такие эти ваши футбольные люди?!
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>Незнание русского языка для топ-клуба – это дополнительная сложность.

Ничего, что Николич ИНТЕРВЬЮ на русском языке даёт?
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Это Гинер с Бабаевым не футбольные люди? Иди проспись, Овчина.
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Несмотря на мое двойственное отношение к назначению Николича, все же сравнивать его с Абаскалем абсолютно не корректно. Послужной список достижений у последнего ниже плинтуса, в отличие от Марко.
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Мне вот интересно, какого.. Ну, вот кому интересен этот индивид?
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Федота давно было надо выгонять. Но Николич тоже недалеко от него ушёл.
Не могу понять, кто решил в плюгавенькой Сербии есть хорошие тренеры и игроки.
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