Валерий Овчинников о Николиче в ЦСКА: «Руководство клубов – не футбольные люди, у них очень узкий кругозор. Будет как с Абаскалем в «Спартаке», которого не могли долго уволить из-за серьезной неустойки»
Валерий Овчинников критически оценил назначение Марко Николича в ЦСКА.
Ранее сообщалось, что сербский специалист займет пост главного тренера армейцев.
– У нас было очень модно привозить голландцев, потом легкий удар судьбы прошелся по испанцам, до сих пор еще есть последствия. Сейчас на сербов смотрят.
Руководство клубов – не футбольные люди, у них очень узкий кругозор о тренерском корпусе. Они смотрят: «Где работал? Чего добивался?» И тут главный вопрос: «Где?»
Саша Илич в «Пари НН» «здорово» выступил, слава богу, хоть в РПЛ остались. Но я так понимаю, что дело не в нем, а в ребятах, они захотели остаться, поэтому бились.
Не думаю, что с Федотовым поступили правильно. Да, Федотов выступил неудачно для ЦСКА в этом сезоне, но если уж его менять, то на Игнашевича. Он свой, родной.
Но это опять те, кто занимается приглашениями, и я не про Бабаева или Гинера, там другие силы комплектуют команду. Думаю, пройдет и это время, когда мы одних сербов приглашаем.
– Марко Николич останется в ЦСКА до зимы?
– Подпишут такой контракт, как в «Спартаке», и будет ситуация, как с Абаскалем. Когда его не могли долго уволить, потому что, видимо, была серьезная неустойка. Здесь будет то же самое. А как деньги перевести, они найдут. Ничего страшного, рублями возьмут.
Незнание русского языка для топ-клуба – это дополнительная сложность. Плюс комплектация наверняка пойдет в сторону сербских футболистов.
Тоже интересная ситуация. У нас уже одно землячество бегает по российской территории, одни сплошные земляки. Подойти невозможно, – сказал бывший главный тренер «Локомотива» из Нижнего Новгорода Овчинников.
Журналист тоже не компетентный, раз не возразил...
Ничего, что Николич ИНТЕРВЬЮ на русском языке даёт?
Не могу понять, кто решил в плюгавенькой Сербии есть хорошие тренеры и игроки.