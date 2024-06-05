Валерий Овчинников о Николиче в ЦСКА: «Руководство клубов – не футбольные люди, у них очень узкий кругозор. Будет как с Абаскалем в «Спартаке», которого не могли долго уволить из-за серьезной неустойки»

Валерий Овчинников критически оценил назначение Марко Николича в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что сербский специалист займет пост главного тренера армейцев.

– У нас было очень модно привозить голландцев, потом легкий удар судьбы прошелся по испанцам, до сих пор еще есть последствия. Сейчас на сербов смотрят.

Руководство клубов – не футбольные люди, у них очень узкий кругозор о тренерском корпусе. Они смотрят: «Где работал? Чего добивался?» И тут главный вопрос: «Где?»

в « » «здорово» выступил, слава богу, хоть в остались. Но я так понимаю, что дело не в нем, а в ребятах, они захотели остаться, поэтому бились.

Не думаю, что с поступили правильно. Да, Федотов выступил неудачно для ЦСКА в этом сезоне, но если уж его менять, то на . Он свой, родной.

Но это опять те, кто занимается приглашениями, и я не про Бабаева или Гинера, там другие силы комплектуют команду. Думаю, пройдет и это время, когда мы одних сербов приглашаем.

– Марко Николич останется в ЦСКА до зимы?

– Подпишут такой контракт, как в «Спартаке», и будет ситуация, как с Абаскалем. Когда его не могли долго уволить, потому что, видимо, была серьезная неустойка. Здесь будет то же самое. А как деньги перевести, они найдут. Ничего страшного, рублями возьмут.

Незнание русского языка для топ-клуба – это дополнительная сложность. Плюс комплектация наверняка пойдет в сторону сербских футболистов.

Тоже интересная ситуация. У нас уже одно землячество бегает по российской территории, одни сплошные земляки. Подойти невозможно, – сказал бывший главный тренер «Локомотива» из Нижнего Новгорода Овчинников.