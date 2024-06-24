«Лацио» предложил «МЮ» за Гринвуда 20 млн фунтов и 50% от суммы перепродажи. Англичане хотят 30 млн

Теги Лацио Манчестер Юнайтед Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Фелипе Андерсон Мэйсон Гринвуд Футбол

«Лацио» поборется с «Ювентусом» за Мэйсона Гринвуда.

Римский клуб начал переговоры с «Манчестер Юнайтед» о трансфере вингера, сообщает Джанлука Ди Марцио. «Бьянкоселести» хотят подписать атакующего игрока на замену Фелипе Андерсону.

«Лацио» предложил манкунианцам 20 миллионов фунтов и 50% от суммы следующей продажи Гринвуда, но получил отказ. Англичане оценивают футболиста в 30 млн фунтов. 

Тем не менее итальянцы не отказываются от идеи приобретения Мэйсона

Завершившийся сезон английский игрок провел в «Хетафе» на правах аренды. Он сыграл 33 матча в Ла Лиге, забив 8 голов и сделав 6 результативных передач. Полная статистика Гринвуда доступна здесь.

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9 комментариев
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Эх, если бы не эта бредовая ситуация, которая закончилась воссоединением и рождением ребёнка (зачем вообще это нужно было спрашивается) это был бы ТОП стоимостью 100+ мил. И не надо было бы кого то покупать за Овер прайс.
Вывод: все беды из за баб.
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Де Хеа тащит всё на ленточке, Магвайер с Вараном цементируют оборону, на флангах разрывают Реш/Шоу и Гринвуд/Далот, в полузащите Мактом с Майну просто съедают центр поля, ну и Бруну на пару с Марьялем - лучшая пара по гол+пас в Лиге. Всё это под руководством великого САФа. А потом я просыпаюсь и грустный иду чистить зубы
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30 миллионов за лучшего игрока поколения...
А потом купят 3 по 80 которовые и одной левой ноги Гринвуда вместе взятые не будут стоить
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Ответ Neron
При САФе Роналду бы ещё играл за нас! И играл бы супер!
При САФЕ Роналду ушёл в Реал , алё !
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а сам Гринвуд хочет перейти в Лацио?
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Итальянские клубы не смогут положить 30 млн фунтов.
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Ответ therealgreenman
Эх, если бы не эта бредовая ситуация, которая закончилась воссоединением и рождением ребёнка (зачем вообще это нужно было спрашивается) это был бы ТОП стоимостью 100+ мил. И не надо было бы кого то покупать за Овер прайс. Вывод: все беды из за баб.
Значит виновата его девушка в том что не дала ему ?
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