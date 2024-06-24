«Лацио» предложил «МЮ» за Гринвуда 20 млн фунтов и 50% от суммы перепродажи. Англичане хотят 30 млн
«Лацио» поборется с «Ювентусом» за Мэйсона Гринвуда.
Римский клуб начал переговоры с «Манчестер Юнайтед» о трансфере вингера, сообщает Джанлука Ди Марцио. «Бьянкоселести» хотят подписать атакующего игрока на замену Фелипе Андерсону.
«Лацио» предложил манкунианцам 20 миллионов фунтов и 50% от суммы следующей продажи Гринвуда, но получил отказ. Англичане оценивают футболиста в 30 млн фунтов.
Тем не менее итальянцы не отказываются от идеи приобретения Мэйсона.
Завершившийся сезон английский игрок провел в «Хетафе» на правах аренды. Он сыграл 33 матча в Ла Лиге, забив 8 голов и сделав 6 результативных передач. Полная статистика Гринвуда доступна здесь.
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Вывод: все беды из за баб.
А потом купят 3 по 80 которовые и одной левой ноги Гринвуда вместе взятые не будут стоить