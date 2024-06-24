«Лацио» предложил «МЮ» за Гринвуда 20 млн фунтов и 50% от суммы перепродажи. Англичане хотят 30 млн

«Лацио» поборется с «Ювентусом» за Мэйсона Гринвуда.

Римский клуб начал переговоры с « » о трансфере вингера, сообщает Джанлука Ди Марцио. «Бьянкоселести» хотят подписать атакующего игрока на замену .

« » предложил манкунианцам 20 миллионов фунтов и 50% от суммы следующей продажи Гринвуда, но получил отказ. Англичане оценивают футболиста в 30 млн фунтов.

Тем не менее итальянцы не отказываются от идеи приобретения .

Завершившийся сезон английский игрок провел в «Хетафе» на правах аренды. Он сыграл 33 матча в Ла Лиге, забив 8 голов и сделав 6 результативных передач. Полная статистика Гринвуда доступна здесь.

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