«МЮ» хочет 50 млн евро за Гринвуда. «Ювентус» предложит 30 млн и бонусы

Мэйсон Гринвуд хочет перейти в «Ювентус».

Ранее стало известно, что туринский клуб начал переговоры с « » о трансфере вингера.

По информации Джанлуки Ди Марцио, руководители «бьянконери» уже связались с представителями игрока, которые заявили, что переход в «Юве» является приоритетным вариантом для них.

Английский клуб хочет получить за трансфер 50 миллионов евро. Ожидается, что итальянцы предложат около 30 миллионов и бонусные выплаты.

« » хочет оформить сделку в ближайшие недели. Впрочем, перед этим ему нужно будет продать или . Оба игрока интересны «Роме».

Завершившийся сезон английский игрок провел в «Хетафе» на правах аренды. Он сыграл 33 матча в Ла Лиге, забив 8 голов и сделав 6 результативных передач. Полная статистика доступна здесь.