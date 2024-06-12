«МЮ» хочет 50 млн евро за Гринвуда. «Ювентус» предложит 30 млн и бонусы
Мэйсон Гринвуд хочет перейти в «Ювентус».
Ранее стало известно, что туринский клуб начал переговоры с «Манчестер Юнайтед» о трансфере вингера.
По информации Джанлуки Ди Марцио, руководители «бьянконери» уже связались с представителями игрока, которые заявили, что переход в «Юве» является приоритетным вариантом для них.
Английский клуб хочет получить за трансфер 50 миллионов евро. Ожидается, что итальянцы предложат около 30 миллионов и бонусные выплаты.
«Ювентус» хочет оформить сделку в ближайшие недели. Впрочем, перед этим ему нужно будет продать Федерико Кьезу или Матиаса Соуле. Оба игрока интересны «Роме».
Завершившийся сезон английский игрок провел в «Хетафе» на правах аренды. Он сыграл 33 матча в Ла Лиге, забив 8 голов и сделав 6 результативных передач. Полная статистика Мэйсона доступна здесь.