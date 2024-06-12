«МЮ» хочет 50 млн евро за Гринвуда. «Ювентус» предложит 30 млн и бонусы

Теги Рома Манчестер Юнайтед Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Федерико Кьеза Мэйсон Гринвуд Матиас Соуле Футбол

Мэйсон Гринвуд хочет перейти в «Ювентус».

Ранее стало известно, что туринский клуб начал переговоры с «Манчестер Юнайтед» о трансфере вингера. 

По информации Джанлуки Ди Марцио, руководители «бьянконери» уже связались с представителями игрока, которые заявили, что переход в «Юве» является приоритетным вариантом для них. 

Английский клуб хочет получить за трансфер 50 миллионов евро. Ожидается, что итальянцы предложат около 30 миллионов и бонусные выплаты.

«Ювентус» хочет оформить сделку в ближайшие недели. Впрочем, перед этим ему нужно будет продать Федерико Кьезу или Матиаса Соуле. Оба игрока интересны «Роме». 

Завершившийся сезон английский игрок провел в «Хетафе» на правах аренды. Он сыграл 33 матча в Ла Лиге, забив 8 голов и сделав 6 результативных передач. Полная статистика Мэйсона доступна здесь.

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11 комментариев
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СколькА ? да ты шо о***л
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Ответ Владимир Владимирович
Что мешает МЮ вернуть чувака, который горит желанием проявить себя после той истории, и проявляет себя. Уж лучше Антони Маунта Хойлунда он сейчас, да и возраст всего 22-23 года
мешает общественное мнение в англии
+4
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+4
Ответ Владимир Владимирович
Что мешает МЮ вернуть чувака, который горит желанием проявить себя после той истории, и проявляет себя. Уж лучше Антони Маунта Хойлунда он сейчас, да и возраст всего 22-23 года
Хойлунда он не лучше, да и позиции разные!
+2
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+2
Странно, что не Фиорентина
0
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Что мешает МЮ вернуть чувака, который горит желанием проявить себя после той истории, и проявляет себя. Уж лучше Антони Маунта Хойлунда он сейчас, да и возраст всего 22-23 года
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Ювентус, конечно, гениален. Продают Кьезу и берут Гринвуда. И денег за Кьезу заработают даже меньше
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50?!!! За Гринвуда?!! Это очень мало!!! Если просят столько, Юве надо брать не глядя!!! Прямо сейчас у них нет в команде такого таланта!
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и бонусы Спасибо
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Менять на Кьезу да еще и вариант денег получить. Такой финт от МЮ , фух нет всего лишь сон.
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Ответ umahanov87
Ювентус, конечно, гениален. Продают Кьезу и берут Гринвуда. И денег за Кьезу заработают даже меньше
кьеза сдулся
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Ответ umahanov87
Ювентус, конечно, гениален. Продают Кьезу и берут Гринвуда. И денег за Кьезу заработают даже меньше
Кьеза по таланту и данным даже близко не Гринвуд! По духу может и сильнее, но возраст и травмы…
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