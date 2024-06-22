«Ювентус» может включить Кьезу в сделку с «МЮ» по Гринвуду или Санчо

«Ювентус» может отдать Федерико Кьезу в обмен на игрока «Манчестер Юнайтед».

Туринский клуб заинтересован в подписании , но не может и не хочет платить за него 40-50 миллионов евро – на такую сумму рассчитывают англичане.

По информации La Gazzetta dello Sport, «бьянконери» могут включить в сделку , чтобы снизить стоимость трансфера.

Возможен и вариант, при котором итальянский вингер перейдет в «Юнайтед» в обмен на – его « » может взять в аренду при условии, что « » продолжит выплачивать ему часть зарплаты.

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