«Ювентус» может включить Кьезу в сделку с «МЮ» по Гринвуду или Санчо
«Ювентус» может отдать Федерико Кьезу в обмен на игрока «Манчестер Юнайтед».
Туринский клуб заинтересован в подписании Мэйсона Гринвуда, но не может и не хочет платить за него 40-50 миллионов евро – на такую сумму рассчитывают англичане.
По информации La Gazzetta dello Sport, «бьянконери» могут включить в сделку Кьезу, чтобы снизить стоимость трансфера.
Возможен и вариант, при котором итальянский вингер перейдет в «Юнайтед» в обмен на Джейдона Санчо – его «Ювентус» может взять в аренду при условии, что «МЮ» продолжит выплачивать ему часть зарплаты.
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