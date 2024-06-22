«Ювентус» может включить Кьезу в сделку с «МЮ» по Гринвуду или Санчо

Теги Манчестер Юнайтед Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия Федерико Кьеза Джейдон Санчо Мэйсон Гринвуд Футбол

«Ювентус» может отдать Федерико Кьезу в обмен на игрока «Манчестер Юнайтед».

Туринский клуб заинтересован в подписании Мэйсона Гринвуда, но не может и не хочет платить за него 40-50 миллионов евро – на такую сумму рассчитывают англичане.

По информации La Gazzetta dello Sport, «бьянконери» могут включить в сделку Кьезу, чтобы снизить стоимость трансфера. 

Возможен и вариант, при котором итальянский вингер перейдет в «Юнайтед» в обмен на Джейдона Санчо – его «Ювентус» может взять в аренду при условии, что «МЮ» продолжит выплачивать ему часть зарплаты.

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16 комментариев
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Юнайтед сразу должен согласиться. Кьеза топ
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Ответ jwbmwbqvih
Кьеза топ. После травмы просто,ну и с Алегри много хорошего не покажешь. Ощущение что он специально в этом сезоне делал все,что б его уволили и неустойку дали.
За 2 матча на ЕВРО ничего не показал. Ощущение, что его топовость только в воспоминаниях фанов
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Ответ ТТХ не фарм клуб
Обмен игроков, которые раньше были на топ-уровне, а сейчас по качеству хуже чем Олисе и Педру Нету
Кьеза топ. После травмы просто,ну и с Алегри много хорошего не покажешь. Ощущение что он специально в этом сезоне делал все,что б его уволили и неустойку дали.
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+6
Обмен игроков, которые раньше были на топ-уровне, а сейчас по качеству хуже чем Олисе и Педру Нету
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Юве реально хотят отдать Кьезу и ещё доплатить? Рэдклифф, где ты, когда нужен, бегом упаковывать родную английскую древесину
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Если Мэйсон поборол свою агрессию, то это топ футболист в части ментальности и профессионализм. Ощутить на себе изгнание на 1,5 года и всеобщий хейт, выдать первый же крепкий сезон в новом чемпионате в середняке Ла Лиги. Молодец.
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Ответ Sanan1908
Юнайтед сразу должен согласиться. Кьеза топ
С чего бы это, зачем МЮ очередной травмат?
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Ответ jwbmwbqvih
Кьеза топ. После травмы просто,ну и с Алегри много хорошего не покажешь. Ощущение что он специально в этом сезоне делал все,что б его уволили и неустойку дали.
После травмы уже два сезона так-сяк отыграл и моложе и резче не станет наверняка.
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Ответ Жирный Лукаку
За 2 матча на ЕВРО ничего не показал. Ощущение, что его топовость только в воспоминаниях фанов
Албанию возил хорошо. А с Испанией - да, был никакой.
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Ответ Johnny Mnemonik
Просто оставьте Гринвуда ! МЮ разведут как лохов , при покупка этого парня, дать за такого игрока 40 млн и думать нечего. В атаке играет везде , обе ноги рабочие , молодец , ментальные проблемы думаю в прошлом !
Пресса и общественное мнение сожрет МЮ, если вернут Гринвуда
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