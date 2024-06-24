«Бавария» предложила менее 20 млн евро за Та, «Байер» отказал. Клуб из Леверкузена оценивает защитника в 40 млн и не хочет усиливать конкурентов
«Бавария» сделала первое предложение о трансфере Джонатана Та.
По информации Bild, мюнхенский клуб предложил «Байеру» менее 20 миллионов евро за центрального защитника. Клуб из Леверкузена ответил отказом.
«Байер» оценивает Та в 40 миллионов евро и не будет обсуждать его трансфер, если не получит приемлемое предложение, хотя и рискует потерять его бесплатно в следующем году. Клуб не хочет усиливать прямых конкурентов.
В минувшем сезоне Бундеслиги Джонатан провел 31 матч, отличившись 4 голами и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь.
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