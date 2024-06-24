«Бавария» предложила менее 20 млн евро за Та, «Байер» отказал. Клуб из Леверкузена оценивает защитника в 40 млн и не хочет усиливать конкурентов

Теги Бавария Байер бундеслига Германия возможные трансферы Джонатан Та Футбол

«Бавария» сделала первое предложение о трансфере Джонатана Та.

По информации Bild, мюнхенский клуб предложил «Байеру» менее 20 миллионов евро за центрального защитника. Клуб из Леверкузена ответил отказом. 

«Байер» оценивает Та в 40 миллионов евро и не будет обсуждать его трансфер, если не получит приемлемое предложение, хотя и рискует потерять его бесплатно в следующем году. Клуб не хочет усиливать прямых конкурентов.

В минувшем сезоне Бундеслиги Джонатан провел 31 матч, отличившись 4 голами и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь.

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14 комментариев
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Ответ kowadu2
По вчерашней игре едва ли он стоит больше.
Самое интересное, что он всю карьеру такой, но в системе Алонсо его косяки нивелируются хорошой игрой команды в целом.
+18
0
+18
Бавар проект живет в своем мирке)) щас 10 предложат.привыкли даром забирать у конкурентов
+28
-13
+15
По вчерашней игре едва ли он стоит больше.
+10
-1
+9
Бавария всяких корейцев за 50+ берет
+8
-3
+5
Вот Баварцы обалдеют когда узнают что Та привозила похлеще Упамекано и Кима. Впервые в карьере заиграл стабильно при Алонсо и это заслуга тренера в первую очередь.
+4
0
+4
Для АПЛ наверно спец ценник выше 50-60 млн )
+4
-1
+3
Хоть одна хорошая новость
+1
0
+1
Чем больше жёлтых на евро игрок получает, тем за меньшие деньги его можно продать!
+1
-1
0
Ну понятно, что основной защитник чемпиона Германии не может стоить 20 мультов, но Та тот еще косясник и его в принципе не должны приглашать в Баварию.
+1
-1
0
Если не хотите, чтобы забрали, надо ценник в +100 лямов ставить и то не 100% гарантия
0
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0
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