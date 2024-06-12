Виртц еще не договорился с «Реалом» о переходе. «Мадрид» и «Бавария» хотят подписать хавбека «Байера» в 2025-м

Флориан Виртц еще не договорился с «Реалом» о переходе.

Ранее испанская газета Marca сообщила, что мадридский клуб достиг устной договоренности с полузащитником « » о трансфере в 2025 году.

Журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг пишет, что у еще нет договоренности со «сливочными». Однако « » является одним из клубов, которые очень заинтересованы в подписании игрока в следующем году. На трансфер также претендует « ».

Виртц в прошлом сезоне провел 49 матчах за «Байер» во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 20 ассистов. Статистику 21-летнего футболиста можно найти здесь.