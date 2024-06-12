Виртц еще не договорился с «Реалом» о переходе. «Мадрид» и «Бавария» хотят подписать хавбека «Байера» в 2025-м

Теги Бавария Байер бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Флориан Виртц Футбол

Флориан Виртц еще не договорился с «Реалом» о переходе.

Ранее испанская газета Marca сообщила, что мадридский клуб достиг устной договоренности с полузащитником «Байера» о трансфере в 2025 году.

Журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг пишет, что у Виртца еще нет договоренности со «сливочными». Однако «Реал» является одним из клубов, которые очень заинтересованы в подписании игрока в следующем году. На трансфер также претендует «Бавария». 

Виртц в прошлом сезоне провел 49 матчах за «Байер» во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 20 ассистов. Статистику 21-летнего футболиста можно найти здесь

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17 комментариев
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«Реал» будет плотно работать над тем, что-бы из «Байера» в Мадрид в 2025 переехали минимум двое - Алонсо и Виртц
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Зачем он им нужен? А главное зачем ему идти на лавку?
В полузащите есть Беллингем, Тчуамени, Вальверде, Камавинга, Гюлер, Диас. Куда там Виртцу?
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Пусть лучше в Баварию заедет на пару сезонов
+1
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+1
Ответ Cruel Snake
«Реал» будет плотно работать над тем, что-бы из «Байера» в Мадрид в 2025 переехали минимум двое - Алонсо и Виртц
Так у Карло контракт до 2026 года продлен с Мадридом, почему его должны увольнять?
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Придет в Реал и всем кранты. Собственно, и так кранты.
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Ответ Cruel Snake
«Реал» будет плотно работать над тем, что-бы из «Байера» в Мадрид в 2025 переехали минимум двое - Алонсо и Виртц
Алонсо помощником Анчелотти вместо его сына?
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Ответ corazon blanco
Так у Карло контракт до 2026 года продлен с Мадридом, почему его должны увольнять?
Почему никто не берёт во внимание возраст Папы Карло ???
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Ответ Анвар Масимов
Почему никто не берёт во внимание возраст Папы Карло ???
Да, возраст у него уже почтенный, но я думаю, что ему вполне по силам отработать это контракт. Человек только что выиграл чемпионат и очередную Лигу Чемпионов и пока абсолютно нет никаких предпосылок, что его уволят
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Ответ Juve164
Зачем он им нужен? А главное зачем ему идти на лавку? В полузащите есть Беллингем, Тчуамени, Вальверде, Камавинга, Гюлер, Диас. Куда там Виртцу?
Ну, попробуем предсказать: Тчуамени, Беллингем, Вальверде/Камавинга, Вирц/Родриго Винисиус, Мбаппе
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Ответ Juve164
Зачем он им нужен? А главное зачем ему идти на лавку? В полузащите есть Беллингем, Тчуамени, Вальверде, Камавинга, Гюлер, Диас. Куда там Виртцу?
игрок за 100+ явно не на лавку(если купят), а так из выше вами перечисленных могут продать кого-нибудь
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Ответ Илья Белкин
игрок за 100+ явно не на лавку(если купят), а так из выше вами перечисленных могут продать кого-нибудь
Возможно и ошибаюсь,но есть ощущение,что могут продать Родриго,для обоих это будет лучшим решением,Родриго слева играет очень хорошо,но там уже Вини,а так в условном Сити он еще сильнее бы раскрылся
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Ответ Rister81
Возможно и ошибаюсь,но есть ощущение,что могут продать Родриго,для обоих это будет лучшим решением,Родриго слева играет очень хорошо,но там уже Вини,а так в условном Сити он еще сильнее бы раскрылся
Зачем Родриго нужен Сити? Родриго нестабилен.
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