Карпин о фаворитах Евро-2024: «Франция, Испания, Португалия, Германия – как обычно. Еще кто-то выстрелит, возможно»

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Валерий Карпин назвал фаворитов предстоящего Евро-2024.

– 14 июня стартует Евро-2024. Планируете смотреть или без России неинтересно?

– За групповой стадией внимательно точно не буду следить. Все матчи – точно нет, какие-то игры выборочно посмотрю. За плей-офф, наверное, более пристально буду наблюдать.

– Симпатии на чьей стороне будут? Испания, Сербия, может быть, Грузия?

– Скорее всего, Сербия, Испания.

– Кто вам видится фаворитами?

– Как обычно – Франция, Испания, Португалия, Германия. Возможно, кто-то еще выстрелит, – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.

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17 комментариев
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Англия?
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Ответ Ебздрогыч
Комментарий скрыт
...в кого?
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Помню как то 🇩🇪🇩🇪 даже не вышли из группы 🤣🤣🤣
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Ответ igls54
...в кого?
Себе в ногу, и рикошетом в поляков )
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Ответ alexsem69
Германия 💪
Было время что 🇩🇪 🇩🇪 даже из группы не вышли 🤣🤣🤣
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Ответ Agent Smith
Англия?
С Саутгейтом? Пхахах
Не спорю, что на таланте игроков, скорее всего, очень далеко зайдут, но чемпионами им не быть
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Ответ Клирик
Не верит в Англию))
Посмотрим на игры Англии
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Не верит в Англию))
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У Испании очень слабый состав. Никакие они не фавориты.
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Выделил бы трёх главных фаворитов - это Франция, Англия и Португалия, но у каждой из этих команд есть и слабые места.
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На днях Португалия играла с Хорватией и проиграла, причем по делу.Хорваты смотрелись очень уверенными в себе, контролировали всю игру! Может просто португальцы сейчас сдали.
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Ответ Оригинальный Ник
Это когда Испания и Португалия как обычно считались фаворитами? Португезы выиграли единственный евро восемь лет назад и то случайно, а у испанцев есть только их легендарные 4 года, вне которых они показывали посредственные результаты
Вообще то португезы в 2004 ещё в финале играли вот уже 2 финала в 21 веке
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