Карпин о фаворитах Евро-2024: «Франция, Испания, Португалия, Германия – как обычно. Еще кто-то выстрелит, возможно»

Валерий Карпин назвал фаворитов предстоящего Евро-2024.

– 14 июня стартует . Планируете смотреть или без России неинтересно?

– За групповой стадией внимательно точно не буду следить. Все матчи – точно нет, какие-то игры выборочно посмотрю. За плей-офф, наверное, более пристально буду наблюдать.

– Симпатии на чьей стороне будут? , Сербия, может быть, Грузия?

– Скорее всего, , Испания.

– Кто вам видится фаворитами?

– Как обычно – Франция, Испания, , . Возможно, кто-то еще выстрелит, – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.