Карпин о фаворитах Евро-2024: «Франция, Испания, Португалия, Германия – как обычно. Еще кто-то выстрелит, возможно»
Валерий Карпин назвал фаворитов предстоящего Евро-2024.
– 14 июня стартует Евро-2024. Планируете смотреть или без России неинтересно?
– За групповой стадией внимательно точно не буду следить. Все матчи – точно нет, какие-то игры выборочно посмотрю. За плей-офф, наверное, более пристально буду наблюдать.
– Симпатии на чьей стороне будут? Испания, Сербия, может быть, Грузия?
– Скорее всего, Сербия, Испания.
– Кто вам видится фаворитами?
– Как обычно – Франция, Испания, Португалия, Германия. Возможно, кто-то еще выстрелит, – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.
Не спорю, что на таланте игроков, скорее всего, очень далеко зайдут, но чемпионами им не быть