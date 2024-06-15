Игорь Семшов: «Свои Педри и Ямаль, может, и появились бы в России, но без участия в больших турнирах, это невозможно, приезжают второсортные легионеры, с которыми тяжело расти»
Игорь Семшов считает, что в нынешних условиях в РФ не появятся сильные игроки.
Сборная Испании обыгрывает команду Хорватии в первом туре группового этапа Евро-2024 (3:0, второй тайм). 16-летний Ямаль стал самым молодым футболистом и автором голевой передачи в истории чемпионатов Европы.
«В сборной России, может, и появилась бы свои Педри и Ямаль. Без участия в больших турнирах, такие одаренные футболисты не смогут появиться.
Мы видим, что приезжают второсортные легионеры, с которыми тяжело расти», – сказал бывший полузащитник сборной России Семшов.
Педри выкинул из состава 150 милионного Коутиньо
Дело не в легионерах)
пусть для начала русские игроки «второсортных легионеров» из основы выбьют, а уж потом на ямалей и педри замахиваются
Тюкавин при каком режиме сейчас вырос, ммм?
Наша сборная всегда была сильна другим. Когда выходят мужики и рубятся, как в последний раз в жизни на пределе возможностей. Как это и было в 2008. Был конечно Аршавин, но это немного другой функционал.