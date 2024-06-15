Игорь Семшов: «Свои Педри и Ямаль, может, и появились бы в России, но без участия в больших турнирах, это невозможно, приезжают второсортные легионеры, с которыми тяжело расти»

Игорь Семшов считает, что в нынешних условиях в РФ не появятся сильные игроки.

обыгрывает команду Хорватии в первом туре группового этапа Евро-2024 (3:0, второй тайм). 16-летний Ямаль стал самым молодым футболистом и автором голевой передачи в истории чемпионатов Европы.

«В сборной России, может, и появилась бы свои и . Без участия в больших турнирах, такие одаренные футболисты не смогут появиться.

Мы видим, что приезжают второсортные легионеры, с которыми тяжело расти», – сказал бывший полузащитник сборной России Семшов.