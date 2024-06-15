Игорь Семшов: «Свои Педри и Ямаль, может, и появились бы в России, но без участия в больших турнирах, это невозможно, приезжают второсортные легионеры, с которыми тяжело расти»

Теги Игорь Семшов премьер-лига Россия Ла Лига Сборная Испании по футболу Сборная России по футболу Евро-2024 Педри Ламин Ямаль Футбол

Игорь Семшов считает, что в нынешних условиях в РФ не появятся сильные игроки.

Сборная Испании обыгрывает команду Хорватии в первом туре группового этапа Евро-2024 (3:0, второй тайм). 16-летний Ямаль стал самым молодым футболистом и автором голевой передачи в истории чемпионатов Европы. 

«В сборной России, может, и появилась бы свои Педри и Ямаль. Без участия в больших турнирах, такие одаренные футболисты не смогут появиться.

Мы видим, что приезжают второсортные легионеры, с которыми тяжело расти», – сказал бывший полузащитник сборной России Семшов.

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41 комментарий
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так если наши не могут вытеснить второсортных легионеров,они сами какого сорта?
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+80
А до «этого» че мешало? …
+33
0
+33
Ответ Тимофей Панов
так если наши не могут вытеснить второсортных легионеров,они сами какого сорта?
Это верно! Второсортные легионеры выигрывают конкуренцию у зажравшихся паспортистов!
+24
0
+24
Эти «второсортные» легионеры все равно сильнее паспортистов)
+18
-1
+17
Систему подготовки надо менять в юном возрасте и главным сделать инвидиульное, техническое мастерство, а работа в команде нужна позже ближе к 16 годам. У наших нет фундамента техники, физики и скорости принятия решений, потому что тратим время на командные взаимодействия
+8
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+8
Ямалу не помешал Рафинья, которого купили за 60 миллионов
Педри выкинул из состава 150 милионного Коутиньо
Дело не в легионерах)
+7
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+7
Это уже сколькитысячная "новость" что во всём виноваты "второсортные легионеры" у которых наши лимитные таланты даже конкуренцию выиграть не могут? Не система подготовки, не ДЮСШ платные, не отсутствие полей, не детские тренеры с копеечными зарплатами, а легионеры, значит. Ну у нас всё так давно, все кругом виноваты кроме нас самих.
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до отстранения у нас так много было своих Ямалей и Беллингемов ?
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смешнулька этот игорь-футболист и логика его смешная
пусть для начала русские игроки «второсортных легионеров» из основы выбьют, а уж потом на ямалей и педри замахиваются
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+5
Чет местные впрямь желчью кидаются на нероссиян из за того, что они нероссияне. Звереют люди в последние годы, раньше такого не было. СВО что-ли так сильно в голову ударило, не пойму.
+6
-2
+4
Свои Педри и Ямали в России появятся тогда, когда будет такая же система подготовки футболистов. Не вырастет Ямаль в стране, где детский тренер получает 20 000-30 000
+4
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+3
Говорит так, как будто до этого они были
+3
0
+3
Наговорил на оскорбление власти
+4
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Ответ two troubles
А до «этого» че мешало? …
Как это что, первосортные легионеры)
+3
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+3
А с ЧЕ и ЧМ приезжали классные и они вырастали шоль?
Тюкавин при каком режиме сейчас вырос, ммм?
+3
0
+3
А ещё чтобы наши машины стали резко хорошими нужно окончательно запретить все импортные!
+4
-1
+3
Не говорите ему про АПЛ, где в командах бывает и англичан нет в основе
+3
0
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Игорь Семшов: У меня мог бы быть плотный баритон, но с второсортными Шаманами тяжело расти
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А может все же дело в системе подготовки молодежи? Уровне детских тренеров? Уровня юношеских соревнований? Ямаль в 16 лет на евро играет и в основе Барсы, а наши в 16 лет мужиков со двора пузатых обыграть не могут...
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Так если второсортные легионеры лучше, то проблема может не в них?
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У Семшова туго с логикой. Если наши Ямали даже рядом с второсортными легионерами не могут расти, то тогда извините. Рядом с Халком я вот тоже не припомню бурного роста нашей молодёжи.
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Все яркие игроки у России как раз и появились, когда не было лимита жесткого.
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Сказал второсортный тренер Семшов.
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Семшов как бы сам второсортным был.
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Понятно : пропускаем очередной большой турнир из-за второсортных легионеров,которые мешают нашим игрокам расти
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С чего бы они должны появиться Игорь? Их не было даже в вашем поколении. Были конечно парни вроде Измайлова, но решающей роли в сборной они никогда не играли.
Наша сборная всегда была сильна другим. Когда выходят мужики и рубятся, как в последний раз в жизни на пределе возможностей. Как это и было в 2008. Был конечно Аршавин, но это немного другой функционал.
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Ответ Amalfitano
У Семшова туго с логикой. Если наши Ямали даже рядом с второсортными легионерами не могут расти, то тогда извините. Рядом с Халком я вот тоже не припомню бурного роста нашей молодёжи.
Дзюба)))
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Ответ Роман Ахмедов
а откуда цифра в 20 тыс?Насмотрелся роликов?Ты в курсе что 20 тыс минималка официальная.А серая зпарплата у 100% частников ....Сидит тренер 20 ьцс получает,а ездиет на новеньком джипе ....все поверили типа тебя.Во второй лиге ребята футболисты по 250-300 тыс получают,причем не самые хорошие.Тренера не менее 100 тыс.Во 2 лиге.Это без премий.Сидит рассказывает басни ,как навальный и дудь.
Причем тут вторая лига? Ты читать умеешь? ДЕТСКИЕ тренера ничего не получают. Можешь почитать интервью со Слуцким или с его тренерами. У него своя академия и он знает о чем говорит.
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Ответ Иван Шуткин
Систему подготовки надо менять в юном возрасте и главным сделать инвидиульное, техническое мастерство, а работа в команде нужна позже ближе к 16 годам. У наших нет фундамента техники, физики и скорости принятия решений, потому что тратим время на командные взаимодействия
система подготовки, вот только не получается как ни стараются многие годы, играть им нужно давать,плюс потолок зарплат, уровень легионеров которых привозят ужасный в большинстве клубов, в юношах они какими угодно крутыми могут быть, во взрослом футболе все иначе, так или иначе надо привыкать через игровую практику, еврокубков нет, и не предвидится, а это прекрасная возможность клубам наконец, похвалиться своими воспитанниками
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Пока существуют агенты ,которые как реклам агенты доят клубы и игроков,то и будет не футбол,а коммерция.
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