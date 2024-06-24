«Лилль» хочет 70 млн евро за Йоро, «Реал» готов заплатить не более 40 млн. Мадридцы хотят решить вопрос с трансфером до старта Олимпиады
«Реал» намерен подписать Лени Йоро этим летом.
По информации As, мадридский клуб хотел подписать защитника в следующем году – после истечения срока его контракта с «Лиллем». Однако уход Начо Фернандеса в «Аль-Кадисию» и близящийся трансфер Рафы Марина в «Наполи» заставляют «Реал» действовать быстрее.
Французский клуб хочет получить за трансфер Йоро 70 миллионов евро, в «Мадриде» эту сумму считают чрезмерной. На игрока также претендует «ПСЖ» – парижане предложили 60 млн евро, Луиш Кампуш хочет подписать Лени во что бы то ни стало. Однако сам футболист хочет перейти именно в «Реал».
Испанский клуб готов заплатить за 18-летнего защитника не более 40 миллионов евро и хочет снизить эту сумму до 30-35 млн, а оставшуюся часть выплатить в виде бонусов.
«Реал» хочет решить вопрос с трансфером до начала Олимпийских игр.
В прошедшем сезоне Лиги 1 Йоро провел 32 матча и забил 2 гола. Его статистика – здесь.
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Мбаппе, Алаба, Рюдигер - свободные.
Арда - 20 млн
Камавинга 30 млн
Из более крупных за последние 4 года только:
Эндрик - 48 млн
Чуамени 80 млн
Джуд - 100 млн
Похоже неудачная кампания 19/20 со 180 млн за Азара и Йовича и последующий ковид заставили задуматься.
То, что игроки предпочитают чаще в Реал идти - бесспорно, но про демпинг цен не надо придумывать. Где надо переплачивать - переплачивают.
Ну и сколько фришек подписали? Рюдигера который ушëл из-за того, что Челси было не до него, так бы он продлился (сам немей об этом говорил) и Алаба с Мбаппе на конские зп?
А фришкам зп сколько Реал наваливает? Одному Рюдигеру под 300к, а тому же Алабе 400к, обычное переплачивание свободным агентам.
Реал скорее просто выигрывает конкуренцию у других клубов потому что своими победами многих игроков склоняют в свою сторону.
Это я к тому, что условный Камавинга перешёл бы за подобные деньги и в другой клуб если бы не Реал (истекающий контракт), также как и Гюлер (отступные), а то звучит будто если бы не Реал то эти двое перешли бы за 80 млн в клуб АПЛ.
Камавинга скрысятничал и не стал продливать контракт, клуб вынужден был продать его дешево, с Йоро они хотят ту же схему провернуть.