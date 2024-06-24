«Лилль» хочет 70 млн евро за Йоро, «Реал» готов заплатить не более 40 млн. Мадридцы хотят решить вопрос с трансфером до старта Олимпиады

Теги Лилль ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Начо Фернандес Луиш Кампуш Олимпийский футбольный турнир Лени Йоро Рафа Марин Футбол

«Реал» намерен подписать Лени Йоро этим летом.

По информации As, мадридский клуб хотел подписать защитника в следующем году – после истечения срока его контракта с «Лиллем». Однако уход Начо Фернандеса в «Аль-Кадисию» и близящийся трансфер Рафы Марина в «Наполи» заставляют «Реал» действовать быстрее.

Французский клуб хочет получить за трансфер Йоро 70 миллионов евро, в «Мадриде» эту сумму считают чрезмерной. На игрока также претендует «ПСЖ» – парижане предложили 60 млн евро, Луиш Кампуш хочет подписать Лени во что бы то ни стало. Однако сам футболист хочет перейти именно в «Реал».

Испанский клуб готов заплатить за 18-летнего защитника не более 40 миллионов евро и хочет снизить эту сумму до 30-35 млн, а оставшуюся часть выплатить в виде бонусов.

«Реал» хочет решить вопрос с трансфером до начала Олимпийских игр.

В прошедшем сезоне Лиги 1 Йоро провел 32 матча и забил 2 гола. Его статистика – здесь.

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31 комментарий
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Пока английские клубы разгоняют ценники, Реал наоборот в последние годы демпингует, пользуясь своим особым лигочемпионским авторитетом и успешностью. Особенно поражает количество свободных агентов:

Мбаппе, Алаба, Рюдигер - свободные.
Арда - 20 млн
Камавинга 30 млн

Из более крупных за последние 4 года только:
Эндрик - 48 млн
Чуамени 80 млн
Джуд - 100 млн

Похоже неудачная кампания 19/20 со 180 млн за Азара и Йовича и последующий ковид заставили задуматься.
+26
-7
+19
Ответ Knife707
Говорят, второй Варан?
пятый Березуцкий
+9
0
+9
Какие 70?Год контракта...Они там ошалели что ли?!
+9
-1
+8
Ответ meeshootkin
Пока английские клубы разгоняют ценники, Реал наоборот в последние годы демпингует, пользуясь своим особым лигочемпионским авторитетом и успешностью. Особенно поражает количество свободных агентов: Мбаппе, Алаба, Рюдигер - свободные. Арда - 20 млн Камавинга 30 млн Из более крупных за последние 4 года только: Эндрик - 48 млн Чуамени 80 млн Джуд - 100 млн Похоже неудачная кампания 19/20 со 180 млн за Азара и Йовича и последующий ковид заставили задуматься.
Вы уверены что Мбаппе бесплатно перешёл? Там подписной бонус немаленький
+17
-9
+8
Ответ meeshootkin
в любой клуб не перешли бы, но МЮ и Челси легко бы отвалили сотку за Гюлера, а тем более Камавингу. потом, именно своей политикой Реал делает столько свободных переходов реальностью: дает меньше чем просят клубы, и если те не соглашаются, забирает через год свободным, т.к. сами игроки рады поиграть в Реале.
Ты в порядке? Ещë раз - у Гюлера отступные были и меньше чем Реал дал в итоге, чтобы турок их выбрал. Кама через полгода мог вести переговоры с любым клубом, хватит бред нести про сотку.
То, что игроки предпочитают чаще в Реал идти - бесспорно, но про демпинг цен не надо придумывать. Где надо переплачивать - переплачивают.
Ну и сколько фришек подписали? Рюдигера который ушëл из-за того, что Челси было не до него, так бы он продлился (сам немей об этом говорил) и Алаба с Мбаппе на конские зп?
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Ответ Kubinec_
пятый Березуцкий
Третьего знаю-который бармен. Так что этот четвёртый.
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Ответ Morpeh Kaspiya
Какие 70?Год контракта...Они там ошалели что ли?!
Спрос же есть на игрока. Другое дело, если игрок скажет, что Реал и точка. Тогда им придется согласиться на 30-40
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Ответ Lavinka
А кто Зидана за космические деньги и остальных галактикос купил не напомните?
ясно же написал - в последние годы.
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раньше в Реале Йерро,теперь Йоро )))
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Ответ <Inter>
Так Йоро сам не хочет уходить бесплатно. Писали, что он хочет отблагодарить родной клуб и есть вероятность, что он продлит контракт для этого
Наоборот, надежные по Реалу журналисты пишут, что он готов подождать год и уйти бесплатно, если Лилль заломит цену. Йоро всем отказал ради Реала, так что Лилль находится в слабой позиции.
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Ответ Антоша Спирин
Что то Реал перебирает. Когда все очень хорошо не надо делать еще лучше.
что Реал перебирает? у Реала останется 3 ЦЗ после ухода Начо, двое из них после крестов, двоим из них уже за 30
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Ответ meeshootkin
Пока английские клубы разгоняют ценники, Реал наоборот в последние годы демпингует, пользуясь своим особым лигочемпионским авторитетом и успешностью. Особенно поражает количество свободных агентов: Мбаппе, Алаба, Рюдигер - свободные. Арда - 20 млн Камавинга 30 млн Из более крупных за последние 4 года только: Эндрик - 48 млн Чуамени 80 млн Джуд - 100 млн Похоже неудачная кампания 19/20 со 180 млн за Азара и Йовича и последующий ковид заставили задуматься.
За Мбаппе предлагали в разное время под 200 млн, у Гюлера были отступные и то Реал даже больше отвалил Фенеру чем нужно было. Камавинга через год уже был бы свободным агентом, но и тут Реал решил сразу взять, а не ждать.
А фришкам зп сколько Реал наваливает? Одному Рюдигеру под 300к, а тому же Алабе 400к, обычное переплачивание свободным агентам.
Реал скорее просто выигрывает конкуренцию у других клубов потому что своими победами многих игроков склоняют в свою сторону.
Это я к тому, что условный Камавинга перешёл бы за подобные деньги и в другой клуб если бы не Реал (истекающий контракт), также как и Гюлер (отступные), а то звучит будто если бы не Реал то эти двое перешли бы за 80 млн в клуб АПЛ.
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Ответ meeshootkin
Пока английские клубы разгоняют ценники, Реал наоборот в последние годы демпингует, пользуясь своим особым лигочемпионским авторитетом и успешностью. Особенно поражает количество свободных агентов: Мбаппе, Алаба, Рюдигер - свободные. Арда - 20 млн Камавинга 30 млн Из более крупных за последние 4 года только: Эндрик - 48 млн Чуамени 80 млн Джуд - 100 млн Похоже неудачная кампания 19/20 со 180 млн за Азара и Йовича и последующий ковид заставили задуматься.
тупо скупают из Франции и Бразилии всё, что блестит
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Ответ meeshootkin
Пока английские клубы разгоняют ценники, Реал наоборот в последние годы демпингует, пользуясь своим особым лигочемпионским авторитетом и успешностью. Особенно поражает количество свободных агентов: Мбаппе, Алаба, Рюдигер - свободные. Арда - 20 млн Камавинга 30 млн Из более крупных за последние 4 года только: Эндрик - 48 млн Чуамени 80 млн Джуд - 100 млн Похоже неудачная кампания 19/20 со 180 млн за Азара и Йовича и последующий ковид заставили задуматься.
Мбаппе, Алаба, Рюдигер - пошли на большую зп и подписной бонус.
Камавинга скрысятничал и не стал продливать контракт, клуб вынужден был продать его дешево, с Йоро они хотят ту же схему провернуть.
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Ответ meeshootkin
ясно же написал - в последние годы.
НУ если в последние годы , то да , удобно конечно .
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