«Лилль» хочет 70 млн евро за Йоро, «Реал» готов заплатить не более 40 млн. Мадридцы хотят решить вопрос с трансфером до старта Олимпиады

«Реал» намерен подписать Лени Йоро этим летом.

По информации As, мадридский клуб хотел подписать защитника в следующем году – после истечения срока его контракта с « ». Однако уход в «Аль-Кадисию» и близящийся трансфер в «Наполи» заставляют «Реал» действовать быстрее.

Французский клуб хочет получить за трансфер Йоро 70 миллионов евро, в « » эту сумму считают чрезмерной. На игрока также претендует « » – парижане предложили 60 млн евро, Луиш Кампуш хочет подписать Лени во что бы то ни стало. Однако сам футболист хочет перейти именно в «Реал».

Испанский клуб готов заплатить за 18-летнего защитника не более 40 миллионов евро и хочет снизить эту сумму до 30-35 млн, а оставшуюся часть выплатить в виде бонусов.

«Реал» хочет решить вопрос с трансфером до начала Олимпийских игр.

В прошедшем сезоне Лиги 1 Йоро провел 32 матча и забил 2 гола. Его статистика – здесь.

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