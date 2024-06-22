«ПСЖ» сделал предложение защитнику «Фейеноорда» Гертрюйде, но Йоро – приоритетная цель

Лутсхарел Гертрюйда может продолжить карьеру в «ПСЖ».

L’Equipe сообщает, что защитник « » находится в списке целей , советника парижан по спортивным вопросам.

Утверждается, что французский клуб уже предложил 23-летнему футболисту заключить контракт.

При этом приоритетной целью « » остается из « ».

Статистику Гертрюйды, выступающего за сборную Нидерландов, можно изучить здесь.

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