«ПСЖ» сделал предложение защитнику «Фейеноорда» Гертрюйде, но Йоро – приоритетная цель
Лутсхарел Гертрюйда может продолжить карьеру в «ПСЖ».
L’Equipe сообщает, что защитник «Фейеноорда» находится в списке целей Луиша Кампуша, советника парижан по спортивным вопросам.
Утверждается, что французский клуб уже предложил 23-летнему футболисту заключить контракт.
При этом приоритетной целью «ПСЖ» остается Лени Йоро из «Лилля».
Статистику Гертрюйды, выступающего за сборную Нидерландов, можно изучить здесь.
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Не пей вина, Гертрюйде,
пьянство не красит дам!