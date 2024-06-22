«ПСЖ» сделал предложение защитнику «Фейеноорда» Гертрюйде, но Йоро – приоритетная цель

Теги Лилль ПСЖ высшая лига Нидерланды Фейеноорд лига 1 Франция возможные трансферы Луиш Кампуш Лутсхарел Гертрюйда Лени Йоро Футбол

Лутсхарел Гертрюйда может продолжить карьеру в «ПСЖ».

L’Equipe сообщает, что защитник «Фейеноорда» находится в списке целей Луиша Кампуша, советника парижан по спортивным вопросам.

Утверждается, что французский клуб уже предложил 23-летнему футболисту заключить контракт.

При этом приоритетной целью «ПСЖ» остается Лени Йоро из «Лилля».

Статистику Гертрюйды, выступающего за сборную Нидерландов, можно изучить здесь.

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11 комментариев
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Не пей, Гертруда!!!
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Ответ Madhamish
Не пей, Гертруда!!!
Я хотел первым написать!

Не пей вина, Гертрюйде,
пьянство не красит дам!
+3
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Йоро лучше
+2
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Ответ Хатем Бен-Арфа
Йоро лучше
А Гуркюфф лучше Бен-Арфы
+2
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Ответ Е.Р.
Зачем им Герой Труда, когда есть Хакими? В качестве замены есть Дуффи из того же Интера.
Дуффи пылесосит, если вы понимаете, о чем я
+1
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Гертруйда должен быто в Ливерпуле у Слота
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Ответ Max Portnov
Дуффи пылесосит, если вы понимаете, о чем я
И его лучше не отвлекать, когда он пылесосит.
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Ответ Михаил Шутов
ПСХ хотят стать середняком
А кого надо брать для того чтобы стать топом ?
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Ответ Гуркюфф
А Гуркюфф лучше Бен-Арфы
Разве что характером, класс у Бен-Арфа был в разы лучше Гуркюффа
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